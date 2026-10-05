Skandal u Argentini uoči zadnje Messijeve utakmice. Protivnici nemaju toplu vodu ni teretanu!?

Nogometni velikan Lionel Messi (39) trebao bi u noći s utorka na srijedu (1 sat), odigrati posljednju službenu utakmicu za argentinsku reprezentaciju. Argentina će na domaćem terenu ugostiti Benin, no uoči susreta pozornost nije usmjerena samo na Messijev oproštaj. Organizaciju utakmice prate pitanja vezana uz putovanje i smještaj gostujuće reprezentacije.

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Beninska reprezentacija navodno je tijekom dolaska u Argentinu imala više problema. Prema pisanju The Guardiana, putovanje je odradila redovitom zrakoplovnom linijom. Dio članova delegacije navodno je imao zdravstvenih problema tijekom puta, a među onima koji su se osjećali loše bio je i član stožera koji se bavi videoanalizom.

Nakon dolaska u Argentinu pojavile su se i primjedbe na uvjete smještaja. Beninska delegacija nezadovoljna je hotelima koji su joj dodijeljeni, a prema navodima britanskog medija ondje nema odgovarajuće teretane. Na jednom dijelu hotela navodno nema tople vode, dok sauna nije u funkciji.

Situacija s Beninom dolazi nakon problema koji su prethodili Argentininom ranijem prijateljskom susretu protiv Burkine Faso. Reprezentacija te afričke države odbila je putovati u Buenos Aires, a nakon toga je njezin nogometni savez morao pronaći alternativno rješenje.

Burkina Faso trebala je iz Maroka otputovati redovitom linijom prema Argentini, a putovanje u ekonomskoj klasi financirao je Argentinski nogometni savez. Međutim, igrači su odbili ukrcati se na let. U kratkom roku angažirana je reprezentacija Burkine Faso do 23 godine, koja je tako zamijenila seniorsku momčad. Zbog toga je otkazana ranije dogovorena utakmica protiv Malija U-23.

Zrakoplov je u Buenos Aires sletio samo četiri sata prije početka utakmice. Na kraju je Argentina ipak odigrala susret protiv momčadi do 23 godine i pobijedila 7-0.

Nakon tog slučaja dodatna pitanja otvorena su oko načina na koji Argentinski nogometni savez organizira prijateljske utakmice protiv afričkih reprezentacija. The Guardian navodi da su među odabranim suparnicima često reprezentacije čiji savezi imaju manje financijske mogućnosti, a jedan od razloga takvog izbora može biti visina naknade za nastup.

Beninska strana zato traži odgovore o tome kako su raspoređena sredstva namijenjena organizaciji susreta i zbog čega su reprezentaciji tijekom puta i boravka u Argentini osigurani takvi uvjeti.