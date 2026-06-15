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JOSH HOKIT

Kontroverzni borac nokautirao Lewisa pa šokantno poručio: 'Michelle Obama je muškarac'

Piše 24sata,
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Kontroverzni borac nokautirao Lewisa pa šokantno poručio: 'Michelle Obama je muškarac'
Foto: Nathan Howard

Dok je Hokit šokirao javnost u kavezu, izvan njega je vlastiti show imao prvak srednje kategorije Strickland. Iako nije bio na popisu uzvanika za glavni događaj, pojavio u blizini zbog čega je reagirala policija

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Povijesni UFC-ov event "Freedom 250", održan na južnom travnjaku Bijele kuće u čast 250. obljetnice osnutka Sjedinjenih Američkih Država i 80. rođendana predsjednika Donalda Trumpa, trebao je biti proslava sporta i patriotizma. Umjesto toga, događaj koji je porezne obveznike stajao više od 60 milijuna dolara pretvorio se u pozornicu za kontroverze, a glavnu ulogu preuzeo je borac teške kategorije Josh Hokit. Njegova pobjeda nokautom protiv Derricka Lewisa brzo je pala u drugi plan nakon bizarnog govora u kojem se obrušio na bivšu prvu damu, dok je dodatni kaos izazvao prvak Sean Strickland, kojeg je osiguranje moralo udaljiti s popratnog događaja.

Pobjeda u sjeni bizarnog ispada

Borba između Hokita i Lewisa nije dugo trajala. Hokit je dominirao od samog početka i završio posao tehničkim nokautom u drugoj rundi, upisavši novu pobjedu u svojoj neporaženoj karijeri. Nakon proglašenja pobjednika, prišao je Trumpu koji je sjedio uz kavez i poklonio mu svoj zlatni lanac, na oduševljenje prisutnih. No, pravi šou uslijedio je tek kad je uzeo mikrofon kako bi se obratio publici.

Nakon zahvale predsjedniku Trumpu što je "imao hrabrosti organizirati ovakvo sranje" i uobičajenih poruka svom idućem protivniku, Alexu Pereiri, Hokit se okrenuo prema kameri s porukom koja je odjeknula Amerikom.

​- A za kraj, Michelle Obama je muškarac. Jesam li u pravu, Ameriko?

Joshua calls Obama’s wife, a man
by u/raptors201966 in ufc

Tisuće obožavatelja okupljenih na obližnjem Ellipseu, koji su borbu pratili na velikim ekranima, gromoglasno su pozdravili njegovu izjavu pljeskom i povicima odobravanja. Ovo nije prvi put da Hokit iznosi ovakve neutemeljene tvrdnje. Identičnu je poruku poslao i nakon jedne borbe 2025. godine, potvrđujući svoj status jednog od najkontroverznijih boraca današnjice.

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Kontroverza kao planirani dio imidža

Hokitov ispad u Bijeloj kući samo je posljednji u nizu incidenata kojima svjesno gradi svoj imidž "zločestog dečka" MMA scene. Borac, koji je za sebe javno rekao da je "100 posto transfoban", i ranije je bio na meti kritika zbog rasističkih i uvredljivih komentara.  U intervjuu za MMA Fighting, Hokit je objasnio kako su njegovi ispadi smišljena strategija. Tvrdi da se današnji borci previše trude biti uglađeni i pristojni, što on smatra lijenošću i nedostatkom hrabrosti da se stave pod pritisak javnosti.

MMA: UFC Freedom 250 - Josh Hokit v Derrick Lewis
Foto: Amber Searls/REUTERS

​- Ili umreš kao heroj, ili živiš dovoljno dugo da vidiš kako postaješ negativac. Ja ću dugo biti u ovom sportu i uvijek će biti nečega što vam se neće svidjeti. Zato svima olakšavam. Jednostavno me nemojte voljeti, ali svejedno gledajte - poručio je, citirajući poznatu rečenicu iz filma o Batmanu.

Incident s prvakom Stricklandom

Dok je Hokit šokirao javnost u kavezu, izvan njega je vlastiti show imao prvak srednje kategorije Strickland. Iako nije bio na popisu uzvanika za glavni događaj, pojavio se na festivalu za obožavatelje koji se održavao u blizini. Njegova pojava izazvala je metež, a situacija je eskalirala kada se popeo u improvizirani ring, što je natjeralo osiguranje i policiju da interveniraju.

Footage of Sean Strickland just got SWARMED by cops and hauled away after sneaking into the UFC White House Freedom 250 event
by u/iLeftyPunk in MMALabs

Strickland je udaljen s događaja, a kasnije je na društvenim mrežama objavio kako bi se mogao suočiti s prijavom za remećenje javnog reda i mira. Incident je bio kulminacija napetosti koja je trajala danima. Strickland je, naime, tvrdio da mu je zabranjen dolazak na event zbog njegovih kritika na račun Trumpove administracije. Predsjednik UFC-a Dana White demantirao je te tvrdnje, objasnivši da Strickland jednostavno nije bio pozvan na ekskluzivni događaj, ali da mu nije izrečena nikakva zabrana. Ipak, snimke na kojima ga policija odvodi obišle su svijet i bacile dodatnu mrlju na ionako kontroverznu večer.

*Uz korištenje AI-ja

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