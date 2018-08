Kopić: Igrači mi nisu okrenuli leđa, svlačionica mi još vjeruje

Hajduk je ove sezone u HNL-u još bez pobjede, a u nedjelju (18.30) gostuje kod Intera u Zaprešiću. Željko Kopić prvi je put stao pred medije nakon što mu je predsjednik Huljaj odbio ostavku.

- Atmosfera nije sigurno onakva kakvu bismo htjeli imati u klubu i svlačionici. Razgovarali smo zajedno, kao i individualno, da dođemo do kvalitetnih zaključaka. Odradili smo dobar trenažni tjedan. Momci izgledaju dobro. Siguran sam da će svaki pojedinac sutra biti svjestan važnosti ovog susreta i biti na pravoj razini.

- Said nema pravo nastupa zbog crvenog kartona, nema Futacsa, Memolle, Duke, Beširovića, Šego ima povišenu temperaturu, Tudora nešto bole leđa, Caktaša vjerojatno isto, također je ozlijeđen. Nema ni Nižića, čekamo što će biti s tim potpisom ugovora.

Pa je posvetio koju riječ Interu:

- Protiv Hajduka su svi motivirani, svi igraju na granici. Doživjeli su dosta promjena u odnosu na prošlu sezonu. Mijenjali su i sustav igre i pozicije igračima u uvodnim kolima. Nisu standardizirali prvih 11. Jednu utakmicu su i preskočili, sigurno su iskoristili taj period da se dodatno stabiliziraju, da recimo Andrića dovedu u pravu formu. Ovo im je i prva utakmica na novom travnjaku, to će im biti dodatni motiv. Svi preduvjeti za pravu utakmicu su tu. Na nama je da odgovorimo na pravi način.

Jeste li nuđenjem ostavke uspjeli napraviti pozitivan šok u momčadi?

- Ne gledam na to kao na šok, pokušavam u svakom trenutku biti racionalan. Matematika je egzaktna, ispali smo iz Europe i nismo dobro startali u prvenstvu. Preuzeo sam svoj dio odgovornosti, a na ljudima iz kluba je bilo da onda procijene što je najbolje. Moja je odgovornost prema Hajduku i rezultatu. A kada bih išao ponavljati što je sve moglo i trebalo biti bolje, to bi bio samo alibi. Nemam se potrebu vraćati na to. Ljudi u klubu su odlučili da napravimo zajedno sve da momčad podignemo. Nema velike filozofije, nastavlja se dalje raditi.

Olakšat će treniranje na novom hibridnom pomoćnom terenu na Poljudu, jer igrat će se na sličnoj podlozi pošto Inter ovim susretom otvara novi travnjak.

- Sigurno, gledam i igrače na treningu, puno je veće zadovoljstvo među njima. Tek sada kada smo izašli na ovaj teren vidimo koliko su se stvari s priprema izgubile, koliko nam je kvalitetan travnjak nedostajao. Ali to opet ide u segment vraćanja natrag, a to ne bih želio. To je jedna od stvari koje nogometaša čini nogometašem.

Jeste li u tim razgovorima s čelnicima kluba, a s obzirom i da ste u međuvremenu izgubili pola momčadi, postavili neke nove ciljeve za ovo razdoblje za vrijeme koje dolazi?

- U svakom ozbiljnom sustavu, klubu, trebaju postajati kratkoročni, srednjoročni i dugoročni ciljevi. Sada je naglasak na ono što se kaže, "kuća gori, spašavaj". Naglasak je da napravimo sve da taj dio izvučemo na pravi način. Sve ovo što slijedi poslije toga naravno da je bitno, no najviše vremena potrošili smo na razgovore oko trenutačne situacije.

- U uvodu u sezonu pred klub sam postavio zahtjeve selekcije kadra i svega ostalog, ali iz raznih okolnosti to nije bilo u mogućnosti do kraja odraditi. Bila je potreba za financijskim okvirom, bilo je potreba da neki igrači odu. Došlo je do disbalansa sustava, odlazaka i dolazaka igrača. Nije isto ako po vertikali imaš nositelje igre koji su upoznati sa sustavom ili ako kroz pripreme ili nakon njih dovodiš igrače koje tek treba uigravati. Naravno da smo dosta mijenjali, morali smo balansirati. Bilo je zaista puno stvari koje su se događale, ali sigurno ćemo napraviti sve da se vratimo i dođemo do prepoznatljive igre koju smo vidjeli u pripremama.

Priča se kako mu je svlačionica okrenula leđa...

- Rekao sam zašto sam ponudio ostavku. Imam odgovornost prema Hajduku, rezultatu. Koliko god znao koliko je faktora utjecalo da dođe do ove situacije, znao sam da to treba napraviti. Jako je puno ljudi koji se bave Hajdukom, koje komentiraju zbivanja u klubu. Svatko gleda iz svog kuta. Socijalne vještine svatko može procjenjivati na svoj način. Što se tiče okretanja leđa svlačionice, ja to na taj način ne vidim. Gledam te stvari dosta dublje kada donosim zaključke zašto se to ovako događalo.

U srijedu ste sa svojim stožerom pola sata čekali igrače na terenu prije početka treninga! Što se dogodilo?

- Napravio sam prije toga kompletnu analizu utakmice protiv Gorice, dotakli smo se kompletnog konteksta. Nakon toga sam igračima rekao da ostanu u svlačionici i porazgovaraju između sebe, da budu otvoreni prema sebi, da vide što oni misle da može biti bolje, na što mogu utjecati da bude bolje, po pitanju pristupa, davanja. Sretan što su igrači ostali duže, da su pokušali to međusobno iskomunicirati.

Angažiran je u klubu od ranije i psiholog, koliko je on od pomoći u ovoj situaciji?

- Boris je tu s nama od prvog dana kada sam stigao, on je kada sam došao već bio u klubu, kada su te komunikacijske vještine bile dobre. Trenerski kapaciteti su tada valjda isto bili dobri, sada su pali. To su sve segmenti koje pokušavamo pokriti na dobar način." Nižić je na odlasku. Hoće li onda biti pojačanja i na kojoj poziciji.

- Nižić je meni bio, i to on vrlo dobro zna, vrlo bitan igrač i kvalitetom, i s aspekta stabilnosti, energije. Izostao je sa šest izuzetno bitnih utakmica. Sada je u konačnici došlo do mogućnosti transfera. Ako se to završi, želim mu sve bolje u nastavku karijere. Što se tiče stoperskih pozicija, o tome smo već pričali, ali opet je to vezano uz financije. Prvo ćemo vidjeti hoće li se to do kraja realizirati. Još smo prije 1. lipnja pričali o potrebama na drugim pozicijama, koje su mi vrlo bitne, a nismo ih mogli adekvatno popuniti.

Počinje prvenstvo i za B momčadi, hoće li joj još netko biti priključen?

- Naša B momčad starta po svom planu. Momci koji su s njima će odraditi tu prvu utakmicu, a onda ćemo, ovisno što će se kod nas dogoditi do 31. kolovoza, podvući crtu, vidjet ćemo što ćemo možda priključiti nama iz B momčadi, što se možda može napraviti u drugom smjeru.

U Zaprešiću dakle nema Šege, Tudora, Caktaša?

- Šego ima već dva-tri dana povišenu temperaturu, Tudor nije zadnje vrijeme trenirao zbog problema s leđima, Caktaš isto tako. Nisu u konkurenciji za utakmicu.

Ovo je utakmica istine?

- Za nas je ovo jako bitna utakmica, tako je i pripremamo. Vjerujem da ćemo odgovoriti na pravi način. Moramo napraviti sve da dođemo do tri boda.