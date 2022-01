Oršić? Ma on je poseban igrač, dečko koji je velikim slovima upisan u povijest kluba. Odigrao je velik broj kvalitetnih utakmica, sigurno da smo sretni i zadovoljni njegovim ostankom, svi znamo koliko nam je on bitan na terenu, ali i u svlačionici. Omiljen je među navijačima, djeca ga gledaju kao simbol Dinama, ponosni smo što ostaje s nama, kaže Željko Kopić.

Dinamo danas (17.30) protiv Rijeke otvara proljetni dio sezone, a dan uoči velikog derbija iz Dinama su navijačima poslali jasnu poruku: Mislav Oršić ostaje u klubu.

- Moram naglasiti veliki trud Mislava i njegovog agenta, vodećih kljudi u klubu, svi su napravili ozbiljan posao kako bi Oršić ostao u Dinamu. Iza Mislava su ozbiljne pripreme, radio je sjajno, vjerujem da će već sutra protiv Rijeke biti na svojoj optimalnoj razini - kaže Željko Kopić, pa nastavlja:

- Izostanci? Već smo tijekom tjedna komunicirali, i naša momčad kao i mnoge druge nije pošteđena određenih viroza, Petković je preskočio dvoboj sa Sturmom zbog ozljede, pa nakon toga imao još neke probleme, vidjet ćemo kako će to s njim izgledati. Nema nam Moharramija koji je još s reprezentacijom, drugi bi trebali biti spremni.

Dinamu ipak nije bilo jednostavno odbiti ozbiljnu ponudu Burnleyja...

- Svaka poslovna odluka se strateški gleda na dva načina, i kakvu god odluku donijeli, ona predstavlja veliki rizik. Veliki su tu novci bili u pitanju, gledali smo i financijski i sportski aspekt cijele priče, a vodili smo računa i o svlačionici. Mislav je motiviran, kao i cijela momčad, svi smo spremni za dvoboj s Rijekom.

Kako su po vama ovaj prijelazni rok odradili vaši konkurenti; Osijek, Rijeka i Hajduk?

- Svi su napravili sve što je u njihovoj moći da budu što kvalitetniji, a na koncu će sve pokazati igre i rezultati. No, mi smo fokusirani samo na svoj rad, gledamo samo sebe. Dinamo je od Rijeke u prve tri utakmice sezone primio devet golova, to je podatak o kojem vodimo računa. I naš dodatni motiv. Želimo doći do prve pobjede u sezoni protiv njih, Rijeka je godinama u vrhu HNL-a, igraju kvalitetno i s visokim intenzitetom, tako će biti i sutra.

Koliko je Dinamo aktivan na prijelaznom roku?

- On za nas još traje, mi smo aktivni. Svakodnevno za naše igrače dolaze razni upiti, komuniciramo, gledamo tržište, a ako nam se otvori nešto što će podići kvalitetu naše momčadi mi ćemo reagirati. Vidjeli ste na nekim primjerima, naša želja da se pojačamo nije upitna, ali zimski rok je specifičan. I Dinamo je izrastao u ozbiljan klub u europskim okvirima, gledamo prema igračima visoke kvalitete, a oni i nešto koštaju.

Kako se u momčad uklopio Petar Bočkaj?

- Pero je pozitivan lik, radi jako dobro, momci su ga sjajno prihvatili. Sve je OK, zadovoljnji smo njegovim radom i vjerujemo da će nam biti veliko pojačanje - poručio je Željko Kopić, a onda se odmah u priču ubacio Josip Mišić:

- Pero neće kod nas pucati slobodnjake, haha. Šalim se, ma on ima jako dobre prekide, sigurno da će nam i u tom segmentu biti od velike pomoći u nastavku sezone.

Josip Mišić je tri godine proveo u Rijeci, na Rujevici osvojio i naslov prvaka...

- Moram priznati da kod mene i dalje postoji emocija prema Rijeci, stvarno mi je bilo lijepo tamo, a napravili smo i odličan rezultat. Sigurno će mi klub i dalje ostati u srcu, ali sutra želim pobjedu. Cijela svlačionica spremno dočekuje ovaj dvoboj, dat ćemo maksimum, vidjet kako će to izgledati.

A kako svlačionica diše na temu Mislava Oršića? Jeste li se već oprostili s njim u jednom trenutku?

- Haha, nismo se opraštali, skupa smo na treninzima cijelo vrijeme, a naravno da je cijela svlačionica sretna što Oršić i dalje ostaje u našoj momčadi. On nam puno znači, sretni smo što će i ovog proljeća biti s nama.

Kako vi vidite Rijeku?

- I oni imaju svoje prednosti i mane, znamo što nas očekuje sutra. Njihov defenzivni blok, brza tranzicija prema naprijed, ali bit ćemo spremni na to i odgovoriti im na najbolji način - poručio je Mišić.