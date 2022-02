Istra je opet, već tradicionalno, namučila Dinamo u Puli, ali opet se ukazao spasitelj Mislav Oršić koji igra u vrhunskoj formi. 'Modri' su pobijedili Istru 2-1 u posljednjem susretu 22. kola Prve HNL.

Dinamo je imao veći posjed, kontrolirao je susret i dominirao, ali do pravih šansi je jako teško dolazio. Jako malo je raspoloženih pojedinaca, a sasvim je jasno da će 'modrima' u borbi za naslov trebati još netko uz Mislava Oršića. Zabio je tri gola Dinama od posljednja četiri. Na svojim plećima nosio je momčad protiv Rijeke i Istre, ali Željko Kopić je i sam svjestan da se netko mora pod hitno priključiti. U ovome trenutku Dinamo jako ovisi o Oršiću.

Dinamo je poveo u 30. minuti. Ristovski je ubacio s desne strane i pronašao u petercu Oršića, a igrač Dinama se samo naklonio i poslao loptu u mrežu. Lagodno prvo poluvrijeme 'modri' su sami sebi zakomplicirali velikom pogreškom u završnici. Ivanušec je izgubio loptu, Hujber asistirao, a Mišković zabio za 1-1 u zadnjim sekundama prvog dijela.

Istra ipak nije izdržala. Andrić je u 54. minuti izborio penal, a realizirao ga je opet Oršić. Istra je od 64. minute igrala bez isključenog Caseresa. Pobjeda je tu, ali jako teška. Dinamo se opet provukao u Puli.

- Očekivano zahtjevna utakmica, otežan posao s lošim terenom, što je otežavalo tempo igre, protok lopte, bilo je isprekidano. Stvorili smo veliki broj prilika u prvom dijelu, imali situaciju za 2-0. No, neke loše reakcije kod gola Istre su nam kompromitirale prvo poluvrijeme. Zadovoljan sam energijom i zasluženo smo pobijedili - kazao je trener Dinama Željko Kopić nakon pobjede.

Modri su se konsolidirali nakon kaotičnog prosinca u kojem su izgubili od Hajduka te ispali iz Kupa. Momčad ima glavu i rep, no fali pravi golgeter. Očigledan je problem s realizacijom. Gol Istre poremetio je igrače Dinama.

- Izgubili smo balans, imao sam osjećaj da srljamo, ušli smo u pogreške. Ipak, uspjeli smo iskontrolirati utakmicu do kraja po ovakvom terenu protiv ovakve Istre koja je išla na glavu. Zadovoljan sam s dečkima.

Kritizirao je travnjak, ali i pohvalio svoje stopere. Dinamo je igrao jako agresivno.

- Ovo su bitne situacije i u ovakvim utakmicama kada imaš otegotne okolnosti za kvalitetniju igru prema naprijed da se postaviš i dobiješ koji duel više. Pohvale za Theophilea-Catherinea, Šutala i Franjića, Franjića. Držali su nas stabilnima, dobili veliki broj duela. To nas je usmjerilo prema stabilnosti iza.

Dinamo u sljedećem kolu igra protiv Gorice.

- Imaju kvalitetu, gledao sam utakmicu protiv Hajduka. Imali su svoje situacije, sigurno sada imaju tjedan dana da se poslože i znam da će doći na Maksimir opasni. Mi ćemo se oporaviti i pripremiti za subotu pa se tek nakon toga okrenuti izazovima koji nas čekaju. Imaju tjedan dana da se poslože i znam da će doći na Maksimir opasni. Mi ćemo se oporaviti i pripremiti za subotu pa se tek nakon toga okrenuti ostalim izazovima koji nas očekuju.

Istra je pružila dobar otpor, ali s igračem manje nije mogla više od minimalnog poraza. Trener Gonzalo Garcia bio je zadovoljan pristupom svojih igrača.

- Igrali smo dobro protiv kvalitetne momčadi, taj primljeni gol i crveni su na neki način odredili daljnji tijek utakmice. Teško je igrati protiv Dinama kada igra tako dobro, prekida ritam i radi prekršaje. Do crvenog smo se dobro držali, ali meni je najbitnije da Dinamo nije lagano došao do pobjede. To me veseli, unatoč porazu.

Istra u sljedećem kolu igra protiv Lokomotive.

- Lokomotiva je opasna momčad. Bande se vraća. Momčad se mora dobro pripremiti i krenuti s istim mentalitetom. Lokomotiva je kvalitetna, ali želimo nastaviti igrati na tragu ove utakmice - kazao je Garcia.