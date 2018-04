Kopić: Pletikosa me je napao? Ha, uloga mu je reći što misli...

Trener Hajduka Željko Kopić odradio je jednu od onih press konferencija uoči kojih se manje-više znalo sve što će reći. Bez obzira na pitanja, njegovi odgovori su uvijek isti, općeniti.... Nikad ne otkriva koga će od igrača imati na raspolaganju i sastav, biranim riječima govori o protivnicima te najavljuje borbu za sva tri boda.

Kakvu Lokomotivu očekujete, njima je ovo također jako važna utakmica?

- Oni imaju veliki broj kvalitetnih pojedinaca, imaju veliki potencijal, što su uostalom i pokazali u nekim utakmicama. Stjecajem okolnosti imaju nešto slabiji bodovni učinak, i svaka im je utakmica prilika da se vade, pa tako i ova. Oni će se ovdje doći prezentirati u što boljem svjetlu, a na nama je da se postavimo kako treba, da budemo pravi i iskontroliramo utakmicu.

Koga imate na raspolaganju, tko izostaje?

- Almeida i Carbonieri sigurno nisu na raspolaganju a još dva-tri igrača su pod upitnicima. Dobre vijesti su što Futacs dobro trenira i sve lakše podnosi napore. Memolla, Tudor i Filip su se uključili u puni trening, ali u normalnim okolnostima ih ne bi koristili.

Možete li reći par riječi o Dinamu koji se plasirao u finale kupa?

- Utakmica Hajduk-Dinamo je utakmica koja će sigurno izazvati veliku pozornost, sraz je to dvije momčadi koje i kroz povijest, i kroz zahtjeve koje stoje pred njima teže trofejima. Očekujemo pravi spektakl, pravu utakmicu, imamo dosta vremena za pripremu za osvajanje trofeja. No sada nam je prioritet Lokomotiva.

Dojam je da igrate lakše u gostima, radite li na igri kojom bi lakše probijali bunkere protivničkih momčadi?

- Istina je da smo učinkovitiji na gostovanjima, to je determinirano i profilima naših igrača, pa i odlascima i dolascima. Na treningu radimo sve da unaprijedimo kvalitetu igre prema naprijed. To se u nekim trenutcima vidi, u nekima malo manje...

U emisiji Stadion Stipe Pletikosa je naglasio da Radošević i Caktaš, koji su dovedeni kao pojačanja, igraju loše, da Said stalno pada... Indirektno je napao i vas. Kako vi to vidite?

- Ja nemam osjećaj da itko ikoga napada, njegova je uloga da komentira i kaže ono što misli. Ja se ne bih osvrtao na to, mi radimo svoje analize i dajemo igračima informacije s kojim dijelom igre smo zadovoljni, s kojim nismo, i što treba popraviti.

Radite li na tome da njihov učinak bude bolji?

- Ako promatramo utakmicu, za koju vi volite reći da je ključ sezone, onu protiv Rijeke, imali smo odličan protok lopte. Što se tiče posjeda lopte, imali smo najviši postotak posjeda u dosadašnjim utakmicama s njima. Ja bih naravno više volio da češće dolazimo u prilike, da to puno više liči na ono što radimo na treninzima... Od utakmice do utakmice je nekad malo bolje, nekad malo lošije, osobno volim dati igračima vremena da se adaptiraju, Mijo je došao na zimu, s njim puno razgovaramo, on još uvijek traži balans svoje igre...

Caktaš je doveden zbog toga što mu neće trebati prilagodba. Dojam s tribina je da je upitan i njegov voljni momenat. Kada možemo očekivati pravog Caktaša?

- On je i sam svjestan da nije na nivou kakvoga ga znamo i očekujemo. Osjeća odgovornost i obavezu, i on je jedan od ključeva naše igre prema naprijed. Da bi mogli nešto stvoriti timski, individualci moraju dati svoj doprinos. Mijo na treninzima dobro radi, njegovi kondicijski parametri su sve bolji, i ne bih se složio da ne daje sve od sebe. Možda mu ne polazi uvijek sve od noge, ali on je unutra, daje sve od sebe, i čini sve da opravda dovođenje u klub, te da pomogne momčadi. I on, kao i svi drugi igrači, ima moju maksimalnu podršku i povjerenje i ja vjerujem da će brzo biti kako treba.

Tko će zamijeniti Saida? Kovačević, Futacs, Šego...?

- Marko radi sve bolje, Kovačević je jedan od dva - tri igrača za koja sam rekao da vuku probleme od Rijeke, vidjet ćemo hoće li biti spreman. Tu je i Šego koji je igrao zadnje dvije utakmice dobro za B momčad. Vidjet ćemo, tek ćemo odlučiti što je najoptimalnija varijanta za utakmicu s Lokomotivom.

Tko će zamijeniti Nižića u obrani? Savvas?

- Savvas je isto upitan za utakmicu, imamo Ismajlija s kojim smo počeli i prošlu utakmicu, on je jedan od naših mladih igrača s velikim potencijalom. Vidjet ćemo nakon treninga što je najbolja opcija, i zdravstveno, i za potrebe igre...

Što se događa s Filipom, dojam je da ni on nije opravdao očekivanja?

- Filip se ozlijedio odmah na prvoj utakmici, kasnije je imao određenih zdravstvenih problema, jučer je tek odradio prvi pravi trening s momčadi. U njegovom slučaju ne možemo donijet neke konkretnije zaključke, ali doveli smo ga da više participira u igri. U nogometu se dogode takve stvari, ja vjerujem da će u narednom razdoblju popraviti dojam.

U devet prvih utakmica na klupi Hajduka primili ste manje golova nego u zadnje tri. Dojam je da nakon vodstva momčad uđe u neku fazu samozadovoljstva i da ne daje maksimu na terenu.

- Ja to ne vidim na takav način, ne vidim nekakvo samozadovoljstvo. Od kad sam došao promijenjeno je jako puno igrača, morali smo mijenjati zahtjeve igre i ponekad prema natrag budemo nestabilni, ne budemo do kraja u balansu jer prema naprijed dolazimo s puno igrača. Ali ni u jednom trenutku ne vidim da je pristup komotan...

Može li Hajduk pobijediti sve do kraja sezone i biti prvak?

- Uvijek je sve moguće, mi želimo stalno pobjeđivati... Radimo na podizanju forme, na račun toga da osvajamo bodove... Sutra je prva prilika, idemo napraviti sve da budemo pravi, osvojimo sva tri boda, i da igrači koji nam se priključuju pomognu da budemo sve bolji. A tada je sve moguće. Vidjet ćemo do kuda će nas to odvesti...