Kopićev plan: Dobiti Rudeš i Istru, te tako preskočiti Rijeku

Na gostovanje kod Rudeša trener Hajduka Željko Kopić poveo je 21 igrača, jer dan nakon utakmice Splićani sele u Medulin, gdje će čekati ogled s Istrom u srijedu. No čak ni to nije konačan broj, obzirom da su u Splitu ostali Nižić, Savvas i Kožulj, a da je na put krenuo oporavljeni Almeida, moguće je da se i još netko priključi za drugu utakmicu. No Kopićeve misli i fokus usmjereni su samo na Rudeš, na priliku da se Hajduk vrati na drugo mjesto nakon kiksa Rijeke protiv Lokomotive.

- Poštujem svakoga tko igra u HNL-u, kao i motiv svakoga tko igra protiv Hajduka, ali ne dozvoljavam da bilo tko ima veći motiv od nas. Muči nas realizacija, moramo bolje koristiti prilike koje stvaramo, jer protiv defenzivnih protivnika ih nema puno – kaže Kopić.

No iz Rudeša najavljuju otvorenu utakmicu i bitku za sva tri boda. Barem tako tvrdi njihov sportski direktor i bivši igrač Hajduka Mario Brkljača.

- Znamo se, igrali smo tri puta ove godine, mislim da i Hajduk nas respektira, a mi njih pogotovo. Igrači očekuju tešku utakmicu, ali dat će sve od sebe za pobjedu. Svaki bod je bitan u borbi za opstanak - kaže oprezni Brkljača, kome ni pet bodova prednosti nije dovoljno za opuštanje.

- Imamo solidnu prednost pred Istrom i Cibalijom, ali dok i matematički ne osiguramo opstanak, nema opuštanja. Imamo još četiri kola, ne treba nikoga podcijeniti, bez obzira na raspored i broj osvojenih bodova.

Rudeš se pobjedama nad Rijekom i Osijekom digao na ljestvici, momčad igra puno bolje...

- Dobili smo neke velike utakmice, što je i meni i svima u klubu bilo čudno, međutim, lako se napaliti na 'velike' momčadi, ali na 'malima' se osvaja prvenstvo ili opstaje u ligi. Moramo pobjeđivati i izravne konkurente. Znao sam da momčad ima potencijal, ali trebalo je vremena da se igrači uigraju. Bilo je dosta promjena, treći trener je donio mirnoću i napokon je sve skupa sjelo na svoje mjesto. Možda je jednostavno Jose Aira malo pragmatičniji od dvojice prethodnika koji su također radili dobar posao, a i igrači koji su došli u zimskoj stanci Rafa Paez, Marin Grujević..., su donijeli kvalitetu više, pa i Samir Fazli koje je bio ozlijeđen praktično cijelu jesen. Sve skupa sada izgleda bolje, znate kako legendarni Ćiro kaže, da dobar rezultat pokriva sve anomalije... - zaključio je Brkljača.