Korak su do prave senzacije, a u Zagrebu su 'podstanarke': 'Tko zna hoće li biti slobodan termin'

Strašnu stvar napravila je Lokomotiva za klub i hrvatski rukomet. U trenucima kad su je poremetile ozljede dvaju ključnih igračica, Stele Posavec i Ane Malec, kad su "u biti ili ne biti" utakmici gostovale kod vodeće ekipe skupine i lanjskog sudionika Lige prvakinja - Rapida iz Bukurešta - odigrale su najkompletniju i najzreliju utakmicu (29-24) te skoro pa i senzacionalno izborile četvrtfinale Europske lige, "male Lige prvakinja".

Takvo što mogu samo ekipe s karakterom, koji Lokomotiva pokazuje tijekom cijele sezone jer drugačije ne bi pobijedila u sve tri gostujuće utakmice, u Norveškoj kod Tertnesa, Njemačkoj kod Oldenburga i konačno u snijegu zatrpanom Bukureštu kod Rapida. Problematičan je, istina, domaći teren, ali gradska je sramota što ni nema pravi domaći teren s obzirom na to da je malo domaćin u Jelkovcu, malo u Podsusedu, a pravi domaćin - samo u domaćoj ligi - u Kutiji šibica.

To je veliki problem za klub, financijski i logistički, ali kad zaslužiš radom, lopta te uvijek nagradi. Silvio Ivandija (61) već je napravio velike stvari sa Zagrebom, s kojim je bio i u osmini finala Lige prvaka, sa Sesvetama, koje je usmjerio europskim putem, s Izviđačem, s kojim je bio prvak BiH... Četvrtfinale Europske lige s Lokomotivom, u kojem će u ožujku igrati protiv francuskog Dijona, u ovakvim okolnostima još je jedan Sikijev pothvat.

Zagreb: EHF Europska liga, skupina C, 4. kolo, RK Lokomotiva v Tertnes Bergen | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Kao da su svi ovi problemi u nama probudili inat i postale naše pogonsko gorivo. Sve su ozljede dogodile na način da ne povjeruješ. U tjedan dana ostali bez dvije najiskusnije vanjske igračice, koje su davale stabilnost, gradile igru, pa smo još bili i bez Balaško, Popović, ozlijedila se tijekom utakmice s Rapidom i Šutranova... No, imali smo svaki put golmanice na visokoj razini i sve probleme kompenzirali dobrom obranom. Trebali smo se presložiti, ali ništa previše. Pojednostavili smo taktički plan, bez previše detalja, s jasnim uputama. Mislim da smo protiv Rapida najbolje kontrolirali utakmicu ove sezone. Cure su zaslužile ovo što su napravile i ovakve prigode služe za stvaranje karaktera ekipe i zajedništvo, stvaraju se novi lideri i junakinje - govori Ivandija.

- Morali smo težim putem. Protiv Podravke se teško ozlijedila Malec i tad je sve krenulo nesretno. Imali smo Norvežanke na domaćem terenu i kad se ozlijedila Stela Posavec, potonuli smo u nastavku. Na kraju, nitko te ne pita koga ima ili koga nema. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti pronaći zamjenu za ozlijeđene, ali ako i uspijemo, to će biti samo iz hrvatske lige.

Temelje ste postavili ljetos?

- Kad sam dolazio, prvi mi je cilj bio da djevojke budu nesebične. Nismo mi dobili previše zvučna pojačanja, izuzev sestara Posavec i Tee Pijević. Balaško je stigla iz Bjelovara, Bulatović iz Osijeka, Đelekovčan iz Koke, Tabak iz srpske lige.... Uspjeli smo sve ukomponirati, ali moram, uz djevojke, istaknuti i stožer, odnosno Zvonimira Bilića kao pomoćnika, Hrvoja Turkovića kao trenera golmana i Peru Kuterovca kao stručnjaka za fizičku pripremu. Sve zasluge idu igračicama, mi smo samo tu da ih pripremamo i usmjeravamo.

Ako ne ove godine, a to će u prvenstvu biti malo teže nakon poraza u prvoj utakmici protiv Podravke, plan je u bližoj budućnosti u domaćim okvirima izazvati Koprivničanke. Naravno, i Dijon u četvrtfinalu preko kojeg put vodi do Final Foura, što bi bila apsolutna senzacija.

- Pokušat ćemo i u Kupu protiv Podravke već ove sezone. Mislim da imamo pobjednički gard. Naravno, ne želimo stati na ovome, pokušat ćemo iznenaditi i Dijon, a, koliko vidim, razgovara se i o ženskoj regionalnoj ligi. Ako se pokrene, to bi značilo još jakih utakmica.

Znate li gdje ćete ugostiti Dijon?

- Ne znamo. Tko zna gdje će uopće biti slobodnih termina jer nas nitko nije planirao ovdje. Ovakva situacija s postavljanjem montažnih tribina u Sesvetama te montiranjem i demontiranje podloge klub mnogo financijski iscrpljuje. Ne možemo ni privući publiku na jedno mjesto. To za Grad nije dobro, nemamo rukometni dom, a to bi Zagreb najprije trebao dobiti.

