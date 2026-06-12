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REGIONALNA LIGA

Košarkaši Dubaija slavljem u Beogradu osvojili ABA ligu...

Piše HINA,
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Košarkaši Dubaija slavljem u Beogradu osvojili ABA ligu...
Foto: IMAGO/Marko Metlas/IMAGOSPORT

Aleksa Avramović je sa 15 koševa, uključujući i slobodna bacanja za 83-81 15 sekundi prije kraja, predvodio Dubai.

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Košarkaši Dubaija pobjednici su ovosezonsog izdanja regionalne ABA lige, nakon što su bili najbolji u ligaškom dijelu sezone oni su u finalu doigravanja sa 3-1 u pobjedama svladali branitelja naslova Partizan, u četvrtoj utakmici igranoj u petak u Beogradu bilo je 83-81 za Dubai.

Aleksa Avramović je sa 15 koševa, uključujući i slobodna bacanja za 83-81 15 sekundi prije kraja, predvodio Dubai, Mfiondu Kabengele je dodao 14, dok su Sterling Brown i Isaac Bonga ubacili po 16 za Partizan, ali u zadnjem napadu odgovornost je preuzeo Carlick Jones koji je promašio šut za produžetak.

Dubai je 10. različiti klub koji je osvojio ovo natjecanje pokrenuto 2001. godine, a na listi pobjednika su i dva hrvatska kluba Zadar i Cibona.

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