Košarkaši Zadra pobjedom kod kuće ušli u novu sezonu ABA lige

Košarkaši Zadra pobjednički su otvorili novu sezonu regionalne ABA lige, u domaćem ogledu prvog kola skupine B svladali su Studentski centar sa 79-65 (18-24, 27-15, 18-10, 16-16). Gosti iz Crne Gore bolje su odradili prvu četvrtinu nakon koje su vodili 24-18. Na startu druge dionice uslijedio je zadarski niz od 10-0 čime je hrvatski doprvak poveo, a do kraja prvog poluvremena Zadar se odvojio na 45-39.

Vrlo brzo u trećoj četvrtini Zadar je ostvario dvoznamenkastu prednost, a sredinom te dionice je bilo 55-41 za domaćina čime je Zadar napravio novi veliki korak prema slavlju. U drugom dijelu nizale su se izgubljene lopte gostiju zbog čega su posve izgubili ritam u igri. Osam minuta prije kraja bilo je i 71-51 za Zadar čime je osigurana zadarska pobjeda.

Kod Zadra je Vladimir Mihailović postigao 15 poena uz četiri skoka i tri asistencije. Po 14 poena su ubacili Ross Williams i Ivan Vraneš, a obojica su upisala i tri asistencije. Krševan Klarica je dodao deset poena. U poraženom sastavu Marko Pavićević je ubacio 15 koševa.