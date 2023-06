Košarkašice Belgije prvi put u povijesti europske prvakinje

Košarkašice Belgije su po prvi put u povijesti osvojile zlatnu medalju na Europskom prvenstvu pobijedivši reprezentaciju Španjolske sa 64-58 (13-17, 12-15, 18-16, 21-10) u finalnoj utakmici odigranoj u nedjelju u ljubljanskoj Areni Stožice.

U dvoboju u kojem su obrane bile bolji dio pa je svaki koš imao veliku važnost, Španjolke su veći dio utakmice provele u vodstvu, a do najvećih 10 koševa prednosti došle su u 29. minuti (48-38). Tada ništa nije ukazivalo na preokret koji se dogodio u posljednjih 11 minuta utakmice, tijekom kojih je reprezentacija Belgije postigla jedan koš više (26) nego u cijelom prvom poluvremenu.

Belgijke su prvo u zadnjih 50 sekundi treće četvrtine zaostatak od 10 koševa prepolovile pa su u zadnjih deset minuta ušle s -5 (43-48). Španjolke su uspjevale održavati prednost do 36. minute, kad je Belgija prvi put na utakmici povela (55-54) trcom najbolje igračice finala Emme Meesseman.

U neizvjesnoj završnici belgijske košarkašice su pogodile svih šest slobodnih bacanja i tako postale 12. ženska reprezentacija u povijesti koja je osvojila naslov prvaka Starog kontinenta. Dosadašnji najveći uspjeh bile su im dvije brončane medalje osvojene na EuroBasketu 2021. i 2017.

Foto: fiba.basketball

Najzaslužnija za trijumf belgijskih košarkašica bila je Emma Meesseman s 24 koša i osam skokova. Kyara Linskens je ubacila 18 poena i imala 15 skokova, dok je 13 koševa postigla Julie Vanloo.

Španjolke su u svom šestom finalu po drugi put osvojile srebrnu medalju, a uz četiri zlata imaju i pet osvojenih bronci.

Qeralt Casas je s 14 koševa bila najbolji strijelac španjolske reprezentacije, a Raquel Carrera je ubacila 12 poena uz sedam skokova.

Belgijke su nadskakale Španjolke (38-28), ali ih je veći broj izgubljenih lopti (20-13) gotovo odveo u poraz. No, Belgijke su pogodile 22 od 25 slobodnih bacanja, što se baš u završnici pokazalo odlučujućim.

Brončanu medalju osvojila je Francuska koja je u utakmici za 3. mjesto pobijedila Mađarsku s 82-68. Francuskinjama je to osmo uzastopno odličje na europskim prvenstvima na kojima su 2009. osvojile naslov prvakinja, od 2013. do 2021. su nanizale pet srerbnih medalja, a 2011. i 2023. su došle do bronce.