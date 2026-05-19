Košarkašice Broda na Savi ispisale povijest! Prvi put su postale prvakinje Hrvatske i u finalu su dobile Šibenik 3-0. Kiara Jackson briljirala s 18 poena, a Brod na Savi dominirao s ukupnih 93 koša razlike
Košarkašice Broda na Savi prvi put u povijesti postale prvakinje
Košarkašice Broda na Savi po prvi su put u klupskoj povijesti osvojile naslov prvakinja Hrvatske, one su u finalu sa 3-0 svladale Šibenik, u trećoj utakmici igranoj u utorak u Slavonskom Brodu bile su bolje sa 92-59 (31-9, 18-11, 27-14, 16-25).
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Kao i u prve dvije finalne utakmice Brođanke su uvjerljivo nadigrale svoje suparnice, a pitanje pobjednika bilo je riješeno već u prvih 10 minuta nakon kojih je bilo 22 razlike.
Brođanke je do pobjede vodila Kiara Jackson sa 18 koševa, 16 je dodala Klara Rimarčuk, a 15 Iva Slonjšak koja je ostvarila i 8 asistencija te 7 skokova. Bendu Yeaney je zabila 19 za Šibenik. U tri finalne utakmice Brod na Savi je nadigrao Šibenik s nevjerojatnih 93 razlike.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+