HRVATSKO PRVENSTVO

Košarkašice Broda na Savi prvi put u povijesti postale prvakinje

Piše HINA,
Foto: ŽKK Brod na Savi/Facebook

Košarkašice Broda na Savi po prvi su put u klupskoj povijesti osvojile naslov prvakinja Hrvatske, one su u finalu sa 3-0 svladale Šibenik, u trećoj utakmici igranoj u utorak u Slavonskom Brodu bile su bolje sa 92-59 (31-9, 18-11, 27-14, 16-25).

Kao i u prve dvije finalne utakmice Brođanke su uvjerljivo nadigrale svoje suparnice, a pitanje pobjednika bilo je riješeno već u prvih 10 minuta nakon kojih je bilo 22 razlike. 

Slavonski Brod: Trening košarkašica ŽKK "Brod na Savi"
Slavonski Brod: Trening košarkašica ŽKK "Brod na Savi" | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Brođanke je do pobjede vodila Kiara Jackson sa 18 koševa, 16 je dodala Klara Rimarčuk, a 15 Iva Slonjšak koja je ostvarila i 8 asistencija te 7 skokova. Bendu Yeaney je zabila 19 za Šibenik. U tri finalne utakmice Brod na Savi je nadigrao Šibenik s nevjerojatnih 93 razlike.

