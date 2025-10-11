Košarkašice Las Vegasa treći put uzele WNBA, Wilson za povijest

Košarkašice Las Vegas Acesa osvojile su treći naslov WNBA prvakinja u posljednje četiri godine nakon što su u finalnoj seriji sa 4-0 porazile Phoenix Mercury U četvrtom susretu igranom u Phoenixu, Las Vegas je slavio sa 97-86. Ekipa iz Las Vegasa prethodno je u polufinalu doigravanja pobijedila Indiana Fever sa 3-2, a u prvom kolu Seattle Storm sa 2-1.

Las Vegas je do pobjede vukla sjajna A'Ja Wilson (29) koja je postigla 31 koš uz devet skokova. Chelsea Gray (33) i Jackie Young (28) su dodale po 18 koševa. U poraženim redovima najefikasnije su bile Kahleah Copper sa 30 koševa i šest skokova, te Alyssa Thomas sa 17 koševa.

Wilson je u finalnoj seriji imala prosjek od 28,5 koševa i 11,8 skokova sasvim zasluženo osvojivši nagradu za MVP-a finala, nakon što je osvojila nagradu i za najkorisniju igračicu u regularnom dijelu sezone.

Foto: Jayne Kamin-Oncea

Wilson je tako ušla u povijest postavši prva WNBA ili NBA igračica koja je u istoj sezoni osvojila nagradu za najboljeg strijelca, MVP-a sezone, najbolje obrambene igračice, te MVP-a finala.

- Jako sam zahvalna, ali nikad ne bih bila ono što jesam bez svojih suigračica. One su zaista pravi MVP-ijevi. Dolaze na posao i jako dobro rade svoj posao i zato sam im zahvalna na tome - kazala je nakon utakmice za američke medije.

Za ekipu Las Vegasa to je treća titula u povijesti. Rekorderi su Minnesota Lynx, Houston Comets i Seattle Storm sa po četiri naslova.

- Biti ovdje sada, u usporedbi s onim gdje smo bili. Bilo je puno sumnje, ali ne i u svlačionici. Imale smo povjerenja jedna u drugu. Stvarno sam ponosna na to kako smo se držale plana i cijelo vrijeme vjerovale u proces - dodala je playmakerica Chelsea Gray.