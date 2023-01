Košarkašima prvi put novčane nagrade: Osvajaču Ćosićeva kupa 20.000, finalistu 5000 €

U zagrebačkom hotelu Aristos izvučeni su parovi završnice košarkaškog Supersport kupa Krešimir Ćosić. Ždrijeb je otvoren kratkim video uratkom koji je sudionike izvlačenja i predstavnike medija proveo kroz završnice Kupa od 1992. godine te ukratko podsjetio na uspjehe istinske košarkaške legende Krešimira Ćosića po kojemu Kup i nosi ime od 1998. godine.

Predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Nikola Rukavina je izjavio:

- Posljednji je put završnica Kupa odigrana u Zagrebu prije devet godina, a točno je deset godina od posljednje završnice u KC Dražen Petrović. Siguran sam da je zagrebačkoj publici nedostajalo nekoliko dana uzastopnih košarkaških događanja i nadam se da ćemo navijače svih uzrasta vidjeti u što većem broju na tribinama.

Potom se osvrnuo na potpisivanje naslovnog sponzorstva Kupa sa SuperSportom:

- Prvi put u povijesti hrvatski košarkaški kup ima naslovnog sponzora, koji će omogućiti lakše provođenje organizacije, ali i ono što će razveseliti klubove i što se također dodjeljuje prvi put u povijesti Kupa: financijsku nagradu za finaliste. Tako će finalisti, osim srebra, kući ponijeti premiju od 5000 eura, a klub osvajač Kupa će uz zlatne medalje i pehar primiti 20.000 eura.

Nakon službenog potpisa ugovora, predsjednik Košarkaškog saveza Zagreba dr. Bernard Budimir rekao je:

Foto: Dusan Milenkovic

- Pet klubova iz Zagreba se plasiralo u završnih osam, stoga se nametnula potreba da organiziramo završni turnir u Zagrebu. Nadam se da ćemo gledati lijepu košarku uz kvalitetnu pomoć s tribina.

Povjerenik natjecanja Božo Perković je pojasnio tijek završnog turnira Kupa, uz novinu kako će se odmah nakon posljednje četvrtzavršnice izvršiti ždrijebanje za polufinale Kupa.

Naravno, čast izvlačenja prvog kluba prvog para pripala je Ljerki Ćosić, Krešinoj udovici:

- Uvijek je vrlo emotivno kad se igra Kup. Neka pobijedi najbolji, neka je puna dvorana, i neka mladi ljudi nešto nauče ne samo u smislu sportskih uspjeha, već i ljudskih vrijednosti. Takav je bio i Krešo, ne samo velik sportaš, nego i velik čovjek.

Izvučeni su sljedeći parovi: Bosco - Cedevita Junior (14. veljače od 17 sati), Šibenka - Furnir (14. veljače od 20 sati), Kvarner 2010 - Dinamo Zagreb (15. veljače od 17 sati) te Cibona - Zadar (15. veljače od 20 sati).

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Prvu utakmicu odigrat će zagrebački klubovi Bosco i Cedevita Junior.

- Naša je stvarnost takva da ćemo mi s našim 'juniorima' odigrati protiv Cedevite Junior i pokušati biti bolji - rekla je predstavnica Bosca Ivana Perić, a Cedevitu Junior je predstavljao Vedran Modrić koji je o predstojećoj utakmici rekao:

- Od kada smo kompletni i od kada nam se Kruno Simon vratio, vrlo dobro igramo i jedva čekamo početak Kupa Krešimir Ćosić.

O utakmici Šibenke i Furnira govorio je predstavnik Furnira Boris Gnjidić:

- Naši sportski prijatelji iz Šibenika igraju odlično, međutim ni mi ne zaostajemo. Da bi se osvojio Kup, moraš pobijediti u tri utakmice, krenut ćemo sa Šibenkom pa ćemo vidjeti.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Drugi dan završnog turnira otvaraju prvoligaš Kvarner 2010 i novi premijerligaš Dinamo-Zagreb.

- Prije svega nam je čast da smo došli među osam u Kupu. Na kraju nas je čak i ždrijeb pomazio, no nećemo podcijeniti Kvarner bez obzira što su rang ispod nas. Idemo ih dobiti i idemo u polufinale - izjavio je Ivan Marenčić, predstavnik Dinama-Zagreb.

Finale prije finala, Cibona i Zadar se sastaju već u četvrtfinalu, a član Skupštine Cibone Tomislav Šerić je pritom izjavio:

- Mi se srećemo puno puta tijekom godine, a meni je osobno najvažnije da tih dana bude puno publike i da ovaj divni sport udahne što više zraka. Sa Zadrom se moramo prije ili kasnije naći, pobijedit ćemo ih u četvrtfinalu.

Direktor Zadra David Gunjević je također bio vrlo rezolutan:

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ne treba puno naglašavati koliko nama u Zadru znači ovaj Kup. Što se tiče naše utakmice, naravno da priželjkujem pobjedu i osvajanje Kupa.

Na pitanja novinara o volji ždrijeba da se već u osmini finala nađu Split i Cibona te da se Cibona i Zadar susreću već u četvrtfinalu odgovorio je glavni tajnik HKS-a Josip Vranković:

- Svi sustavi natjecanja su doneseni u komunikaciji s klubovima, onako kako je košarkaško tijelo na terenu sugeriralo, tako da je svaki sustav natjecanja prošao kroz radne skupine i sastanke s premijerligašima. Ovaj sustav natjecanja Kupa upravo ima svoju draž na način da i prvoligaši imaju priliku doći u samu završnicu i pod svjetla pozornice. Mogu se složiti da to može biti nezgodno za određene favorite, sve ima svoje za i protiv, no, kažem, do ove formule natjecanja je došlo komunikacijom sa svima. Svaki klub ima svoje navijače, a ovo je prilika i za svaki klub da napravi svoju promociju.

Sve utakmice završnice SuperSport kupa Krešimir Ćosić, osim u KC Dražen Petrović, bit će u prijenosu uživo na Sportskoj televiziji. Ulaznice će uskoro biti u sustavu prodaje na ulaznice.hr, a bit će dostupne dnevne karte po cijeni od 5 i 10 eura.

Najčitaniji članci