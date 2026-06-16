Košarkaški spektakl: PRO 3x3 Tour održava se u Vinkovcima

PRO 3×3 Tour 2026 driven by Opel i u svom jubilarnom petom izdanju dolazi u Vinkovce. U petak i subotu (19. i 20. lipnja) na Vinkovačkom korzu održat će se četvrti ovosezonski turnir iz serije PRO 3×3 Toura.



Najbolje hrvatske i regionalne košarkaške 3×3 ekipe okupit će se u Vinkovcima kako bi se borile za vrijedne nagrade i plasman na finalni turnir koji će se 31. srpnja i 1. kolovoza održati u Novalji. Program započinje u petak u 18:30 sati natjecanjima po skupinama Elite kategorije, dok subota donosi cjelodnevni program i sadržaje za sve generacije i ljubitelje košarke.

Foto: Davor Javorović / Pixsell Photo & Video Agency / PRO 3x3 Tour

Raspored uključuje Kids Day, turnir za uzrast do 19 godina te eliminacijske dvoboje elitne seniorske konkurencije kje započinju u 18:30 sati. Publiku očekuje i nastup atraktivne akrobatske skupine Dunking Devils, čija su spektakularna zakucavanja i akrobacije postala prepoznatljiv zaštitni znak brojnih događanja, ne samo u svijetu sporta.

Foto: Davor Javorović / Pixsell Photo & Video Agency / PRO 3x3 Tour

PRO 3×3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3×3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te brojnih partnera i sponzora, među kojima su Opel, 24sata, Sport Klub, Basketball.hr, Hell Energy Drink, Aircash, Pixsell, Lenovo, Energy Basket, Tahograf, Antao, Aero ZG i Cool. U Vinkovcima turnir se organizira uz podršku Grada Vinkovci.

Sve turnire PRO 3×3 Toura 2026 driven by Opel izravno prenosi Sport Klub Hrvatska.