Kostelić: Zbog dječice nam je žao ovih okolnosti, ali tako je...

Ivica Kostelić u petak je navečer dobio dvije kćeri blizanke, a za Laudato TV dotakao se krštenja svoje djece, strpljenja i situacije s korona virusom.

- Znamo da moramo biti strpljivi. To je tako, to su neke stvari koje moramo prihvatiti, činit ćemo sve što možemo da poštujemo pravila koja su postavljena. Što se tiče dječice, žao nam je što okolnosti nisu drugačije, ali tako je kako je - odgovorio je Ivica na pitanje o tome kako podnosi činjenicu da dječicu neće moći odmah krstiti.

Uz strpljenje, poručio je kako je u ovakvim trenutcima optimizam, odnosno vjera u dobar ishod iznimno bitna:

- Uvijek morate vjerovati u nekakav dobar ishod, morate vjerovati da na kraju puta slijedi nagrada ili ispunjenje vaše misije i onda vam nije teško biti strpljiv. Mi se moramo boriti protiv ovog virusa o kojem ne znamo mnogo. Protiv virusa koji je koban i za kojeg nema lijeka, ali svi zajedno možemo prebroditi tu tešku fazu, znamo da to mora proći i zbog toga moramo biti strpljivi i prihvatiti takve stvari. Samo nas strpljivost može spasiti toga.

Ispričao je potom i jednu anegdotu, iz svoga pada na spustu u Kitzbühelu:

- Ja sam skroman, praktični vjernik. U trenutku jednog od mojih najtežih padova u Kitzbühelu. Skijaš je priviknut da misli na mnogo stvari u kratko vrijeme zbog brzine. Dok sam padao, a tu se radilo o sekundama, sjećam se da sam se počeo moliti, jer je svaki pad u spustu težak, a pogotovo na tom mjestu gdje sam ja pao. Molitva je refleks.

S obzirom na ozljede koje je doživio tijekom karijere, Ivica ima iskustva s ležanjem u bolničkim krevetima, no ipak, uvijek je shvaćao - nekome je teže...

- Jako mi je teško govoriti, mogu reći da je moje iskustvo bilo to da sam uvijek vidio da ima drugih kojima je puno teže nego meni. I oni se isto bore. Vidio sam da se svi bore i tu sam prestao osjećati nekakvu malodušnost. Važno je uvijek vjerovati kako god bilo teško. Ne mogu reći da sam u poziciji da bih nekoga savjetovao, ja vam mogu reći da ti ljudi koji umiru svakodnevno na žarištima ove bolesti, to je jako teška situacija, ali njima i preostaje molitva i vjerovanje i svjedoci toga da je molitva mnoge spasila su tisuće ljudi. Što znači to, preživjeti ili u najgorem slučaju vam molitva donosi mir...

Za kraj, dao je istu poruku kao i brojne slavne osobe prije njega - situacija s korona virusom nije šala! Pravila se moraju poštovati:

- Bitno je da se ova situacija shvati ozbiljno, ponekad zahtijevaju radikalne mjere. Mnogo će se zahtijevati, ali sve te mjere su opravdane jer vode općem dobru. Apeliram građanima da poštuju te mjere zbog drugih i zbog svih nas