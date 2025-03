Kostelić četiri dana prije drame na moru: 'Spavamo u maloj drvenoj kolibi. Vrlo je zgodna'

Ivica Kostelić (45) i nakon skijaške mirovine ne miruje. Posljednjih godina upustio se u adrenalinske avanture jedrilicom, išao na prekooceanske regate, skijao po Grenlandu, Aljasci, po mnogim europskim vrhovima. Jedna takva avantura umalo je završila kobno jer su ga, uz kolegu Francuza, spašavali nakon nekoliko sati u hladnom Jadranskom moru na granici između Crne Gore i Albanije u ponedjeljak navečer. Treći član ekipe domogao se obale u Albaniji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:30 Ovako su Ivicu spasili iz mora, borio se za život! Treći član doplivao je do Albanije | Video: Ministarstvo obrane Crne Gore

U poduhvatu pod nazivom zimska traverza Prokletija, za kojega je napisao da mu je glavni projekt ove zime, prošao je uzduž glavnog grebena planinskog lanca između Albanije i Kosova do Skadarskog jezera i Jadranskog mora. Koliko to može biti opasno govori informacija kako Prokletije nitko nije skijama prošao tijekom zime, ostali su zadnji europski planinski lanac po tom kriteriju. S njim su u ekipi bili i francuski alpinist Mathieu Meynadier iz Briancona i snimatelj Bertrand Delapierre iz Chamonixa. Logistički su im pomagali Ivica Šturlan, Deni Hameli, Bardhosh Morina i Miljko Bulajić.

U prvoj je fazi, od 16. do 23. veljače, trojac podizao skloništa uzduž rute, izviđao i skijao na području glavnog masiva iznad albanske doline Valbona. Od 4. ožujka zaključno s ponedjeljkom, kad je avantura umalo završila kobno, prošli su rutu Gjeravica - Doberdol - prijevoj Vranica - Zla Kolata - Rosni vrh - Buni Jezerce - She i Bardhe - Buni Bajraktarit - Repisht - Koplik - Skadarsko jezero - rijeka Bojana - Jadransko more.

"Drago mi je što sam pokrenuo ovaj vrlo poseban projekt, planinsko putovanje u potpunosti na ljudski pogon, uključujući skije, bicikle i kajake. Također povezujem dvije moje najveće strasti: planine i more", napisao je Ivica 14. veljače.

Problema je bilo već na prvom dijelu avanture: "Kada bismo bez izviđanja ušli u pakao litica, pukotina i špilja, djelomično ili potpuno prekrivenih snijegom i ledom, ne bismo se dobro proveli. Kako bismo izbjegli taj labirint podmuklih zamki, rutu smo premjestili na sjeverni greben, iznad doline Boge. Stoga će prelazak iz najvišeg dijela Prokletija u pitomije područje oko Skadarskog jezera sada proticati pravcem Maja Stogut preko prijevoja Mushkes i vrha Maja Drugomiresh do sela (slikovitog imena) Vrith. Ovaj teren također nije baš lagan, ali je ipak lakši od prvotno planirane rute", pisao je Kostelić.

Posljednja objava prije neočekivanog završetka bila je ona prošlu subotu u kojoj je opisivao što se događalo u četvrtak, 6. ožujka. Ekipa je prošla 26 kilometara, odnosno 1600 metara vertikale.

"Sunčano i toplo vrijeme. Ruta Gjeravica - Doberdol - sedlo Vranica. Promjenjivi uvjeti snijega (suho-mokro), južne padine često bez snijega. Kože (cucki) potpuno mokre i često smo ih trebali mazati voskom kako bimo spriječili lijepljenje snijega. Bio sam vrlo umoran na kraju dana. Na sedlu Vranica čeka nas logistička ekipa: Bronx, Deni i Bardhosh. Oni su se sa Gjeravice (Kosovo) terencima dovezli do zaseoka Cerem (Albanija) te se popeli na sedlo Vranica. Njihov zadatak je pokupiti naš bivak. Spavamo u maloj drvenoj kolibi podno sedla. Koliba je vrlo zgodna, imamo i malu peć na drva", pisao je Kostelić.