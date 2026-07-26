Kotarski nakon slabijeg susreta dobio saldo uvreda: 'On se opet glupira, najgori golman u ligi'

Kopenhagen je novu sezonu danskog prvenstva otvorio daleko od idealnog, a navijači nisu imali previše razloga za zadovoljstvo nakon prvih 45 minuta susreta protiv Lyngbyja. Domaćin je na poluvremenu bio u zaostatku 2-1, a među igračima na udaru kritika našao se i hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski.

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Bivši vratar PAOK-a napravio je pogrešku kod drugog pogotka gostiju nakon što je loše procijenio izlazak na ubačaj. Simon Colyn iskoristio je njegovu nesigurnost, stigao do lopte i poslao je u praznu mrežu za vodstvo Lyngbyja.

Reakcija Kotarskog izazvala je nezadovoljstvo dijela navijača Kopenhagena koji su putem društvenih mreža žestoko kritizirali hrvatskog vratara. Neki su ga proglasili jednim od najlošijih igrača na terenu, dok su drugi isticali kako momčad prečesto griješi u ključnim trenucima.

Foto: Brian Snyder

- Ova obrana je sramotno loša! A Kotarski je najgori golman kojeg sam ikad vidio u Superligi.

- Kotarski se i dalje glupira. Moram reći, krenuo sam se smijati da ne krenem plakati.

- Bilo bi sjajno da su Kotarski i Gabriel uskoro odigrali svoju posljednju utakmicu za klub.

- Upravo oni najskuplji igrači stalno griješe. Gabriel, Suzuki, Lopez i Kotarski. Ubaci mlade umjesto tih preplaćenih promašaja, samo su nekoliko od mnogih komentara.

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Ipak, susret je kasnije dobio potpuno drugačiji rasplet. Kopenhagen se uspio vratiti u nastavku utakmice, preokrenuti rezultat i slaviti s 3:2, čime je izbjegao novi udarac nakon razočaravajuće prošle sezone u kojoj je završio tek na sedmom mjestu i ostao bez plasmana u Ligu za prvaka.