Kova majstorski namjestio gol Hazardu, Liverpool se spasio...

Chelsea i Liverpool remizirali su u vrlo uzbudljivom engleskom derbiju na Stamford Bridgeu 1:1, Kloppu su bod u završnici spasili igrači s klupe, a sjajnom se asistencijom Hazardu istaknuo Mateo Kovačić.

Eden Michael Hazard, es un futbolista extraordinario!

Pone a ganar al Chelsea 1-0, frente al Liverpool, esta vez por la Premier y con un zurdazo que cruzó a Alisson Becker, aprovechando un pase milimétrico del croata Mateo Kovačić 🎥 pic.twitter.com/sCpdZWVyIe — El Tricampeón (@PasionRM13) September 29, 2018

Eden Hazard prije utakmice je rekao da bi bio sretan i da ode iz Chelseaja:

- Sretan sam ovdje, novi je trener stigao i uživamo, tako da je ostanak bio dobra odluka. Imam još dvije godine ugovor, možda potpišem novi ugovor, možda i ne, ne znam.

- Mogu se vidjeti i do kraja karijere u Chelseaju, ali i da odem. Navijači me vole, kao i suigrači. No, bit ću sretan i ako ostanem i ako odem.

Salah je prvi zaprijetio, u 11. minuti, potom i Mane u 15. i Firmino u 18.

Chelsea se oslobodio pritiska, pa je Willian pucao u 22. minuti, a u 25. plavi su poveli s 1:0! Mateo Kovačić sjajno je okomitom loptom s centra asistirao, a Eden Hazard je pogodio!

Giroud je zaprijetio u 28. minuti, pa Salah u 32. i Mane u 44.

U nastavku je prvi zapucao Giroud u 47. minuti, a Kovačićev je udarac u 48. završio u bloku.

U 58. je Kepa zaustavio Maneov udarac, a Salahov je završio u bloku.

Uslijedili su pokušaji trenera da nešto promijene pa je Morata ušao umjesto Girouda, a Shaqiri umjesto Salaha.

Kovačić je oprobao udarac i u 69. minuti, nije bilo precizno, kao i Shaqirijev u 70. i Firminov u 73. i Moratin glavom u 78.

Sarri je u 80. izvadio Kovačića i uveo Barkleya, Shaqiri je opasno pucao u 84., a onda je ključni potez povukao Jürgen Klopp!

U 86. minuti uveo je Daniela Sturridgea umjesto Milnera i baš je Sturridge u 89. na Shaqirijevu asistenciju izjendačio na 1:1!

City siguran

U 7. kolu Premier lige Manchester City je u subotu kod kuće dobio Brighton&Hove Albion sa 2-0, te je privremeno preuzeo prvo mjesto na ljestvici. Pogotke za City zabili su Raheem Sterling (29) i Sergio Aguero (65)

Najbolji strijelac Tottenhama Harry Kane bio je dvostruki strijelac za 2-0 pobjedu protiv Huddersfielda.

Nakon dva uvodna poraza, od Manchester Cityja i Chelseaja, nogometaši Arsenala upisali su pet uzastopnih pobjeda, a u subotu su svladali Watford sa 2-0, i to autogolom Craiga Cathcarta (81) i pogotkom Mesuta Ozila (83).

U prvoj utakmici 7. kola nogometaši West Hama pobijedili su na Olimpijskom stadionu u Londonu Manchester United sa 3-1. Za drugu prvenstvenu pobjedu u posljednja tri nastupa 'čekićara' strijelci su bili Anderson u 5. minuti, Lindelof koji je pogodio vlastitu mrežu u 43. minuti te Arnautović koji je pogotkom u 74. minuti zaustavio mogući preokret, nakon što je Rashford u 71. minuti smanjio zaostatak gostiju na samo jedan pogodak.

Tako je Manchester United izjednačio najlošiji start sezone u Premier ligi, nakon sedam kola ima samo deset bodova. Isto se je dogodilo i u sezoni 2013/14.

No, nakon poraza trener Manchester Uniteda Jose Mourinho žalio se na suca, kazavši da je prvi gol West Hama pao iz ofsajda, a da kod trećeg gola sudac nije vidio prekršaj na igraču Uniteda.

Newcastle je na svom terenu poražen od Leicestera sa 0-2, i tako su "svrake" po prvi puta izgubile četiri domaće utakmice na početku sezone.

