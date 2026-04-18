Kova neće stići Bjelicu i Jakira: Dinamo daleko od prave razine, Rijeka je ipak zaslužila ovaj bod

Dinamo je ipak posustao. Rijeka je u derbiju 30. kola stigla do boda (2-2) u Maksimiru, na kraju potpuno zasluženog boda. Nogometaši Victora Sancheza odigrali su prilično kvalitetnu utakmicu, pa i bez svog najboljeg igrača Tonija Fruka pokazali kako su i dalje pravci Hrvatske. Beljo je zabio dvaput (jednom s bijele točke), jedan mu je gol poništen, dok je Dantas pogotka za goste zabio s 11 metara.