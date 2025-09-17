Obavijesti

REAKCIJA TRENERA

Kovač istaknuo što se njegovoj Borussiji ne smije ponoviti: Mi ne radimo muhu od slona

Piše Luka Tunjić,
Foto: Kirchner-Media/Thomas Haesler

Utakmicu je obilježila i velika drama u redovima Dortmunda i borba za izvođenje penala, kojeg je u 86. minuti zabio Ramy Bensebaini. Kovač je istaknuo kako je sve bila stvar dogovora

Klubovi hrvatskih trenera, Igora Tudora i Nike Kovača, odigrali su možda i najbolju utakmicu u nadolazećoj sezoni Lige prvaka u prvom kolu! Juventus je u 97. minuti dramatično izjednačio protiv Borussije Dortmund, koja je u sudačku nadoknadu ušla s prednosti od 4-2, samo da bi s gostovanja u Torinu otišla s jednim bodom.

Borussia je nevjerojatno ispustila pobjeđenu utakmicu iz ruku, ali Kovač nije bio preoštar nakon utakmice. Istaknuo je što se ne smije ponoviti.

1. FC Heidenheim vs. Borussia Dortmund, Fussball, 1. Bundesliga, 03. Spieltag, Saison 2026/2026, 13.09.2025
Foto: Kirchner-Media/Thomas Haesler

- Nismo bili dobri u posljednjim minutama. Lopta ne bi trebala biti u terenu tijekom sudačke nadoknade, to se ne smije ponoviti i tu se definitivno moramo poboljšati - istaknuo je Kovač.

MAŠINA IGORA TUDORA Tudorov Juventus se ne predaje! U drugoj utakmici za redom su zabili četiri gola i izveli čudo
Tudorov Juventus se ne predaje! U drugoj utakmici za redom su zabili četiri gola i izveli čudo

Utakmicu je obilježila i neviđena drama u redovima Dortmunda i borba za izvođenje penala, kojeg je u 86. minuti zabio Ramy Bensebaini, nakon konfrontacije s napadačem Serhouom Guirassyjem. 

Abschlusstraining Borussia Dortmund
Foto: R4979 Dennis Ewert/RHR-FOTO

- Ramy je bio naš dogovoreni izvođač penala. Ali, razumijem da je Serhou htio uskočiti. Ali sve je u redu, ne radimo muhu od slona - zaključio je Kovač.

