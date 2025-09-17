Kovač istaknuo što se njegovoj Borussiji ne smije ponoviti: Mi ne radimo muhu od slona

Klubovi hrvatskih trenera, Igora Tudora i Nike Kovača, odigrali su možda i najbolju utakmicu u nadolazećoj sezoni Lige prvaka u prvom kolu! Juventus je u 97. minuti dramatično izjednačio protiv Borussije Dortmund, koja je u sudačku nadoknadu ušla s prednosti od 4-2, samo da bi s gostovanja u Torinu otišla s jednim bodom.

Borussia je nevjerojatno ispustila pobjeđenu utakmicu iz ruku, ali Kovač nije bio preoštar nakon utakmice. Istaknuo je što se ne smije ponoviti.

Foto: Kirchner-Media/Thomas Haesler

- Nismo bili dobri u posljednjim minutama. Lopta ne bi trebala biti u terenu tijekom sudačke nadoknade, to se ne smije ponoviti i tu se definitivno moramo poboljšati - istaknuo je Kovač.

Utakmicu je obilježila i neviđena drama u redovima Dortmunda i borba za izvođenje penala, kojeg je u 86. minuti zabio Ramy Bensebaini, nakon konfrontacije s napadačem Serhouom Guirassyjem.

Foto: R4979 Dennis Ewert/RHR-FOTO

- Ramy je bio naš dogovoreni izvođač penala. Ali, razumijem da je Serhou htio uskočiti. Ali sve je u redu, ne radimo muhu od slona - zaključio je Kovač.