Kovač je dobio veliko priznanje! Hrvat u Njemačkoj ruši rekorde, a sad je potpisao novi ugovor

Hrvatski trener Niko Kovač nastavit će voditi Borussiju Dortmund najmanje do ljeta 2029. godine. Strateg je dogovorio produljenje suradnje s njemačkim klubom, a nove ugovore potpisali su i članovi njegova stožera Robert Kovač i Filip Tapalović.

Kovač je momčad iz Dortmunda preuzeo u proljeće 2025., kada se nalazila na 11. mjestu Bundeslige. Do završetka te sezone uspio je izboriti plasman u Ligu prvaka, a u prošlom prvenstvu Borussia je zauzela drugo mjesto sa 73 osvojena boda. Riječ je o petom najboljem bodovnom učinku u klupskoj povijesti.

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U dosadašnje 53 prvenstvene utakmice pod vodstvom 54-godišnjeg hrvatskog stručnjaka Dortmund je osvojio 114 bodova. Prosječno je to 2,15 bodova po susretu, što je najbolji učinak nekog trenera u povijesti kluba. Nakon dogovora o nastavku suradnje Kovač je istaknuo kako su u klubu usuglasili plan daljnjeg razvoja i postavili temelje za buduće razdoblje.

- Zajedno smo odredili jasan smjer razvoja i postavili važne temelje za budućnost. Na tome želimo dalje graditi. Imamo jasnu viziju o tome kako igramo nogomet, kako nastupamo kao momčad i što je potrebno za ostvarenje ciljeva, rekao je Kovač.

Foto: Heiko Becker

Dodao je kako će daljnji napredak ovisiti o svakodnevnom radu te istaknuo da u momčadi vidi velik potencijal za nove uspjehe.

- Bitno je da svakodnevno radimo na napretku. Vidimo ogroman potencijal i uvjereni smo da zajedničkom odlučnošću možemo postići još mnogo toga, zaključio je hrvatski trener.