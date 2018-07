Kovač ni riječi o Rebiću: Nisam nikada bio B opcija za Bayern

Bayernov trener Niko Kovač održao je press konferenciju u Münchenu uoči nastupa njegova kluba na International Champions Cupu. No, okupljene su novinare ponajviše zanimali transferi. Pričao je tako Niko o aktualnostima oko Jamesa Rodrigueza i Benjamina Pavarda, a ono što bi zanimalo brojne hrvatske navijače, potencijalni transfer Ante Rebića, ipak nije spominjao...

Bivši hrvatski izbornik upitan je kako gleda na činjenicu da je vjerojatno bio plan B za trenera Bayerna, ali Niko se nije dao smesti.

- Znam da je Bayern razgovarao s mnogo trenera, ne znam koji je bio točan redoslijed želja, ali mislim da nije bilo rangiranje tipa 1a ili 1b no to zapravo nije ni važno - rekao je Kovač .

Prokomentirao je i situaciju s kolumbijskim reprezentativcem:

- James ima važeći ugovor o posudbi koji traje i dalje, može se svašta dogoditi, ali kako sada stvari stoje, ostat će.

Kovač je o vrataru Ulreichu imao samo riječi hvale, a istaknuo je i da je svjestan činjenice da Bayern ima pregršt vrhunskih igrača koji traže minutažu.

- Sven je odradio odličan posao, bilo je teško zamijeniti Manuela Neuera , ali on je to odlično odradio iako je malo tko od njega to očekivao. Znam tko je "jedinica", a znam tko nije, ali također znam i da onaj tko nije, može to postati - u zagonetkama je pričao Bayernov trener.

- 22 igrača je maksimum koji bi trebao imati. Svi igrači ovdje su vrhunski i svaki želi igrati, a ako su svi zdravi, ja na tribinu moram posjesti šestoricu. Veličina našeg sastava je sasvim u redu, zadovoljan sam. Može se rotirati , a mladi igrači treniraju pa bi i oni mogli uskočiti ako zatreba. Prijelazni rok je dug, vidjet ćemo što će se još dogoditi do kraja.

- Mladi su vrlo bitni, kao trener, vodio sam drugu momčad Salzburga i znam koliko je bitno komunicirati s njima. Trudim se puno razgovarati kako bi im objasnio što točno tražim od njih.

- Što se tiče formacije, za sada ćemo ostati na 4-3-3, ali radit ćemo puno pa se nadam da ćemo usavršiti i 3-4-3 te 3-5-2.

Glasine o Pavardu nije želio komentirati.

- Ne mogu ništa o tome reći, morate pitati Bracu (sportski direktor Salihamidžić, nap. a.). Jedino što mogu reći je da on odličan igrač, ali da mi već imamo 22 odlična igrača i moramo ih zadržati sretnima.

Niko je spomenuo i pripremu pa je nahvalio zvijezdu Bayerna, Arjena Robbena:

- Imamo svoj mehanizam koji smo uskladili s medicinskim uputama našeg stožera. Ne forsiramo se, a u ovom trenutku svi izgledaju odlično, a s kojim intenzitetom treniraju stariji igrači, to je nevjerojatno. Čuo sam puno toga o Arjenu , ali sada kada sve vidim, to je zaista nevjerojatno.