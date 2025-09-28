Niko Kovač radi sjajan posao s Borussijom Dortmund. U prvih pet kola njegova momčad ima četiri pobjede, a dva boda do sada 'otkinuo' im je samo St. Pauli u prvom kolu prvenstva
Kovač nije znao da ga snimaju, pa sve nasmijao razgovorom s glasnogovornicom na presici
U petom kolu Bundeslige nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, ostvarili su četvrtu pobjedu. U gostima su svladali Mainz s 2-0. Borussia (D) time je nastavila pratiti vodeći Bayern. Bavarci imaju maksimalnih 15 bodova nakon pet kola, a momčad Nike Kovača dva boda manje.
Nakon nove pobjede, četvrte zaredom, Kovač je na konferenciji za medije oduševio. Naime, nije znao da su mikrofoni već uključeni pa je započeo razgovor s trudnom glasnogovornicom Mainza Silke Bannick.
Razgovor je tekao ovako:
Kovač: Kad je termin?
Bannick: U pauzi od Bundeslige, oko 10. siječnja.
Kovač: No dobro, to je savršeno! To se zove planiranje.
Bannick: Da, nema zaje*ancije.
Kovač: Držim fige!
