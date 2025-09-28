Kovač nije znao da ga snimaju, pa sve nasmijao razgovorom s glasnogovornicom na presici

U petom kolu Bundeslige nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, ostvarili su četvrtu pobjedu. U gostima su svladali Mainz s 2-0. Borussia (D) time je nastavila pratiti vodeći Bayern. Bavarci imaju maksimalnih 15 bodova nakon pet kola, a momčad Nike Kovača dva boda manje.

Nakon nove pobjede, četvrte zaredom, Kovač je na konferenciji za medije oduševio. Naime, nije znao da su mikrofoni već uključeni pa je započeo razgovor s trudnom glasnogovornicom Mainza Silke Bannick.

Razgovor je tekao ovako:

Kovač: Kad je termin?

Bannick: U pauzi od Bundeslige, oko 10. siječnja.

Kovač: No dobro, to je savršeno! To se zove planiranje.

Bannick: Da, nema zaje*ancije.

Kovač: Držim fige!