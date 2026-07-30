Kovač osmislio poseban režim kako bi igrače spasio od jet laga

Borussia Dortmund odrađuje iznimno zahtjevne pripreme u Japanu, gdje se igrači moraju nositi s temperaturama do 38 stupnjeva Celzijevih i vlagom zraka koja doseže 85 posto. Trener Niko Kovač zato je uveo neuobičajen raspored spavanja i prehrane kako bi momčadi olakšao prilagodbu i smanjio posljedice jet laga nakon povratka u Njemačku.

Kovač je igračima preporučio da ne odlaze na spavanje prije dva sata ujutro po lokalnom vremenu. Tokio je sedam sati ispred Njemačke, pa hrvatski stručnjak želi zadržati ritam koji će njegovim nogometašima omogućiti lakši povratak na srednjoeuropsko vrijeme. Tom je planu prilagodio i dnevni raspored momčadi. Večera se ponekad poslužuje neposredno prije ponoći, što odgovara otprilike 17 sati po njemačkom vremenu, dok je doručak na rasporedu tek oko 13 sati.

Borussijini igrači dodatno su se iscrpili nakon prijateljskog poraza od Cereza Osake 1-0. Momčad je nakon utakmice odletjela u Tokio, u hotel stigla u ranim jutarnjim satima, a igrači su na počinak otišli tek oko tri sata. Koliko su uvjeti u Japanu zahtjevni pokazao je i primjer Samuelea Inacija (18). Mladi napadač sudjelovao je u promotivnoj aktivnosti jednoga klupskog sponzora, ali je tijekom razgovora s novinarima morao nakratko prekinuti odgovaranje na pitanja jer mu je znoj ulazio u oči.

Borussia je u Japan otputovala nakon prijateljskog poraza od Fortune Düsseldorf 1-0. Napornu turneju odrađuje bez dijela reprezentativaca, koji će se momčadi priključiti nakon povratka u Njemačku. Unatoč iscrpljujućim uvjetima, u klubu vide i pozitivnu stranu turneje. Igrači mnogo vremena provode zajedno, bolje se upoznaju i grade čvršće odnose, ali ipak je najveći motiv onaj financijske.