Kovač postaje Baleov spasitelj! Bayern ga želi dovesti iz Reala

Niko Kovač pruža ruku spasa neželjenom Garethu Baleu (29)!

Velšanin nije u dobrim odnosima sa Zinedineom Zidaneom i očekuje se da ovoga ljeta napusti Santiago Bernabeu.

Svi su mislili da će se vratiti u Englesku, ali možda mu se učini primamljivom jedna potpuno neočekivana opcija - Bundesliga. Bayern je u potrazi za krilnim napadačem nakon odlaska iskusnih Francka Riberyja i Arjena Robbena, a Sun piše da je Niki Kovaču na pamet pao Velšanin.

Bayern Munich are set to offer Gareth Bale a one-year loan deal so he can leave Real Madrid, according to the Sun. 😮



How would the Wales star do alongside Robert Lewandowski? pic.twitter.com/V5hDjjOvBt