Kovač preuzima Manchester United? Englezi pišu: ‘Glavni je favorit, pregovori već u tijeku'

Kovač preuzima Manchester United? Englezi pišu: ‘Glavni je favorit, pregovori već u tijeku'
Informacije koje stižu iz Njemačke govore kako ovo nije samo medijsko nagađanje, već da je vodstvo Uniteda već poduzelo prve korake. Navodno su se raspitali o Kovačevoj situaciji u Borussiji Dortmund

Nakon što je početkom siječnja Portugalac Ruben Amorim dobio otkaz nakon samo 14 mjeseci, Manchester United ponovno je u potrazi za dugoročnim rješenjem na trenerskoj klupi. Klub s Old Trafforda privremeno vodi njihova igračka legenda Michael Carrick, no uprava "crvenih vragova" već naveliko radi na dovođenju stalnog menadžera za ljeto 2026. godine. Prema pisanju uglednih engleskih i njemačkih medija, prije svega Sky Sporta, na samom vrhu liste želja nalazi se jedno poznato ime - Niko Kovač.

Već su uspostavljeni prvi kontakti

Informacije koje stižu iz Njemačke govore kako ovo nije samo medijsko nagađanje, već da je vodstvo Uniteda već poduzelo prve korake. Navodno su se raspitali o Kovačevoj situaciji u Borussiji Dortmund, a ključna figura u cijeloj priči je tehnički direktor kluba Christopher Vivell. On odlično poznaje njemačko tržište i navodno održava izravnu komunikacijsku liniju s hrvatskim stručnjakom. United u Kovaču vidi trenera koji može donijeti prijeko potrebnu disciplinu i strukturu nakon turbulentnog razdoblja.

Preporod u Dortmundu i neispunjena želja

Kovač je u siječnju 2025. godine preuzeo Borussiju u teškoj situaciji, kada se klub nalazio na 11. mjestu Bundeslige. Spektakularnim završetkom sezone doveo ih je do četvrtog mjesta i plasmana u Ligu prvaka, a ove sezone drži visoko drugo mjesto. Zbog sjajnih rezultata, uprava mu je u kolovozu produžila ugovor do 2027. godine.

1. BL - 25/26 - Borussia Dortmund - FC St. Pauli Hamburg
Ipak, Kovačeva velika želja je okušati se u Premier ligi, što je potvrdio i njegov uži krug ljudi. Njegovo se ime i ranije povezivalo s engleskim velikanima. Bio je kandidat za klupu Chelseaja, a Tottenham mu je prije nekoliko godina poslao i konkretnu ponudu dok je vodio Monaco. Tada ih je odbio iz principa, želeći dovršiti projekt u Kneževini, što svjedoči o karakteru koji se iznimno cijeni na Otoku.

Iako je Kovač potpuno posvećen svom poslu u Dortmundu, poziv kluba veličine Manchester Uniteda teško se odbija. Dok u Njemačkoj često vode polemike o estetici njegove pragmatične igre, u Engleskoj upravo taj pobjednički mentalitet i fokus na rezultat vide kao savršen recept za povratak "crvenih vragova" u vrh engleskog i europskog nogometa. Čini se da je samo pitanje vremena kada ćemo bivšeg hrvatskog izbornika gledati na klupi nekog premierligaša.

