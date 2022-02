Nakon što je godinu i pol dana proveo na klupi Monaca, hrvatski nogometni trener Niko Kovač dobio je izvanredni otkaz iako je u posljednje dvije odigrane utakmice protiv Rennesa i Crvene zvezde pobijedio.

Francuski list L’Equipea pisao je kako se Kovaču otkaz spremao već neko vrijeme, a konačna odluka o odlasku Kovača iz francuskog prvoligaša pala je samo dva dana prije Nove godine.

Klub je ostavio na šestom mjestu Ligue 1 sa 17 bodova zaostatka za vodećim PSG-om i samo četiri boda za drugoplasiranima Nicom i Marseilleom, a jedan od razloga otkaza je da Kovač mladim igračima nije davao dovoljnu minutažu.

Nakon više od dva mjeseca, Kovač je dao prvi intervju od odlaska osvrnuvši se na razdoblje koje je proveo na klupi Monaca.

- Bilo je to vrlo intenzivno razdoblje, pogotovo kada igraš svakog trećeg dana, dosta putuješ i u međuvremenu gledaš druge utakmice, skautiraš protivnike i stvaraš analize. Stoga sam si nakon epizode u Monacu kazao da je vrijeme da se malo odmorim, da mogu učiniti sve što sam želio a jednostavnog zbog opusa posla nisam mogao u posljednje vrijeme - počeo je Kovač pa odgovorio na pitanje o odlasku:

- Naprasno sam otišao? Ne gledam to tako. Sam dolazak u Francusku donio mi je puno na trenerskom, ali i osobnom planu; upoznao sam drugu zemlju, drugu kulturu i sve njene karakteristike. Sve me to jako obogatilo. I gradi me kao trenera. Sada mi treba projekt s kojim ću se identificirati kako bih opet mogao raditi - rekao je Kovač za 'Bild live'.

Njemački mediji pisali su i i da je Kovač na radaru pojedinih bundesligaša, ali i drugih stranih klubova te dvije neimenovane reprezentacije.

- Sad ne želim nikoga mijenjati usred sezone. Do ljeta sigurno neću raditi, a onda ću razgovarati sa zainteresiranim klubovima i vidjeti možemo li pronaći zajednički jezik. Moram priznati da sam iznenađen, puno se pisalo o meni ove zime, povezivalo me se s brojnim klubovima, ali sa mnom nitko nije službeno razgovarao - zaključio je.

Kovač je prošle sezone s Monacom do samog kraja sezone vodio bitku za naslov i završio na trećem mjestu s pet bodova minusa za prvakom Lilleom nakon čega je ispao iz kvalifikacija za Ligu prvaka.

Niko je vodio Monaco u 74 utakmice i pobijedio 43 puta uz 15 remija i 16 poraza. Ranije je 16 mjeseci vodio Bayern te nešto više od dvije godine frankfurtski Eintracht. Hrvatski izbornik bio je od listopada 2013. do rujna 2015.