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SJAJAN DORTMUND

Kovač uspio što nitko u Borussiji nije 11 godina! Briljira na klupi

Piše Luka Tunjić,
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Kovač uspio što nitko u Borussiji nije 11 godina! Briljira na klupi
Foto: Heiko Becker
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Kovačeva momčad rušila je Paderborn (3-0), Hoffenheim (3-2) i HSV (2-0). U Ligi prvaka je s 3-2 pobijedila Villarreal, dok je u prvom kolu Njemačkog kupa pobijedila HEBC Hamburg 5-0

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Hrvatski stručnjak Niko Kovač (54) savršeno je otvorio sezonu s Borussijom Dortmund. Njegova je momčad slavila 1-0 kod Stuttgarta zahvaljujući golu Maximiliana Beiera u 70. minuti i time došla do četvrte uzastopne ligaške pobjede, a šeste ako računamo i Ligu prvaka te Njemački kup.

Osim toga, Borussia Dortmund je nakon četiri kola jedina momčad Bundeslige sa stopostotnim učinkom. Dortmund ima 12 bodova, dva više od Bayerna i Freiburga. Tek je četvrti put u povijesti Bundeslige Borussija otvorila sezonu s četiri pobjede, prvi put nakon 11 godina.

DFL Supercup - Final - Borussia Dortmund v Bayern Munich
Foto: TERESA KROEGER

Kovačeva momčad ranije je rušila i Paderborn (3-0), Hoffenheim (3-2) i HSV (2-0). U Ligi prvaka je s 3-2 pobijedila Villarreal, dok je u prvom kolu Njemačkog kupa pobijedila HEBC Hamburg 5-0. Inače, Borussia je u sezoni 2015./16. zadnji put imala četiri pobjede na početku sezone.

Momčad je tada vodio Thomas Tuchel, a njegova Borussia imala je gol razliku 15-3 nakon prvih četiri kola. Sezonu je završila s klupskim rekordom od 82 ligaška gola, ali je titula otišla Bayernu u ruke.

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Komentari 6
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