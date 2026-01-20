Obavijesti

TOTTENHAM POBIJEDIO

Kovačeva Borussija srušena u Londonu, koštalo ju isključenje

Piše Jakov Drobnjak, HINA,
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Kovač i Borussia Dortmund u problemima. Još jedan poraz u Ligi prvaka, ovaj put od Tottenhama 2-0. Crveni karton Svenssonu i strijelac Solanke ključni za pobjedu Spursa

Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač je na gostovanju u Londonu izgubila od Tottenhama sa 2-0. Kovačevoj momčadi ovo je drugi poraz u Ligi prvaka te je također stigao od engleske momčadi. Manchester City porazio je Borussiju 4-0 u četvrtom kolu. Za goste iz Dortmunda sve je krenulo nizbrdo već na startu utakmice.

UEFA Champions League - Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund
Foto: Dylan Martinez

Spursi su poveli u 14. minuti. Wilson Odobert je oštro ubacio u sredinu, a najbolje se snašao Cristian Romero pogodivši za 1-0. Novi problemi za njemački sastav stigli su u 24. minuti nakon što je Daniel Svensson isključen zbog oštrog prekršaja. Švedski sudac Glenn Nyberg je prvotno pokazao žuti karton, ali je nakon provjere video snimke promijenio odluku i isključio svog sunarodnjaka.

Korak bliže slavlju londonski sastav je stigao u 37. minuti. Odobert je probio desnu stranu gurnuvši do Dominica Solankea koji se prvi put upisao među strijelce nakon svibnja prošle godine.

Ovim porazom je Borussija ostala na 11 bodova te u sedam utakmica ima tri pobjede, dva remija i dva poraza. Nalazi se na 12. mjestu tablice te bi trebala proći dalje, ali je upitno hoće li uspjeti dohvatiti Top 8. U zadnjem kolu Lige prvaka igrat će kod kuće protiv Intera.

