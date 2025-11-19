Kovačeva zvijezda: Naručio sam 'misterioznu kutiju' s oružjem. Puno žalim zbog te pogreške

Njemački nogometni reprezentativac i igrač Borussie Dortmund Karim Adeyemi (23) ispričao se klubu i reprezentaciji nakon što je osuđen zbog pokušaja ilegalnog posjedovanja oružja. Adeyemi je početkom prošle godine preko interneta naručio takozvanu "misterioznu kutiju" koja je sadržavala i predmete koji nisu dopušteni prema zakonima o oružju. Nekoliko mjeseci kasnije paket je dostavljen, ali je završio u policijskoj postaji.

Bild je prije nekoliko dana otkrio kako je protiv njemačkog reprezentativca izdan kazneni nalog zbog ilegalnog posjedovanja oružja, a državno odvjetništvo kaznilo je Adeyemija sa 450.000 eura. Navodno su u paketu bili bokser i elektrošoker, koji nisu dopušteni bez službene dozvole. U srijedu se o svemu putem društvenih mreža oglasio i sam igrač ispričavši se klubu i reprezentaciji.

Foto: Heiko Becker/REUTERS

- Sigurno ste vidjeli naslove o meni posljednjih nekoliko dana. Nije mi lako o ovome govoriti. Početkom 2024. godine, iz nepažnje i bez ozbiljnog razmišljanja o tome što radim, naručio sam putem interneta takozvanu 'misterioznu kutiju'. Sadržavala je i predmete koji nisu dopušteni prema zakonima o oružju. Bila je to moja velika pogreška zbog koje mi je jako žao, koja me puno koštala i zbog koje duboko žalim. Znam da sam javna osoba i uzor djeci, zbog čega me još više boli što sam se tako nepažljivo ponašao - objavio je.

U suradnji sa svojim klubom i Njemačkim nogometnim savezom, 23-godišnjak će sudjelovati u društvenom projektu u Dortmundu i organizirati zajedničke treninge s djecom kao sportsku sankciju.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

- Stvar smo shvatili vrlo ozbiljno smo razgovarali s Karimom o njegovom ponašanju. Duboko žali zbog svoje pogreške. Također, treba uzeti u obzir da je morao platiti visoku kaznu, nitko nije ozlijeđen i još uvijek nema kazneni dosje. Karim Adeyemi nam je čvrsto obećao da neće ponoviti takvu pogrešku. Vjerujemo mu da će se toga držati - kazao je sportski direktor dortmundskog kluba Lars Ricken.

Adeyemi je do sada upisao 11 nastupa za Njemačku.