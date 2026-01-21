Obavijesti

NAJAVIO RUMUNJE

Kovačević: 'Ako pobijedimo FCSB, 99 posto smo prošli! Žao mi je što Jakirović odlazi...'

Piše Zdravko Barišić,
Kovačević: 'Ako pobijedimo FCSB, 99 posto smo prošli! Žao mi je što Jakirović odlazi...'
Konferencija za medije Dinama dan uoči utakmice sa Celtom | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nismo imali duge pripreme, vjerujem da ćemo nastaviti kao što smo završili polusezonu. Mali je problem i vrijeme, hladnoća, ali uvjeren sam da nam to neće smetati, kazao je Kovačević

Dva tjedna je trener Dinama Mario Kovačević na raspolaganju imao da izglanca formu svojih igrača nakon kratkog odmora. I odmah prva utakmica u 2026. godini jedna od najbitnijih, barem što se tiče europskih ambicija. Modri će u četvrtak od 21 sati ugostiti rumunjski FCSB u 7. kolu Europske lige. 

GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening 02:22
GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening | Video: 24sata/pixsell

Obje momčadi su u igri za eliminacijsku fazu u koju će se plasirati 24 kluba. Dinamo se nalazi na 25. mjestu sa sedam bodova, dok Rumunji imaju bod manje. U kakvom je stanju njegova momčad i što možemo očekivati u četvrtak, otkrio će na press konferenciji trener Mario Kovačević. 

- Znamo što je Steaua, slično kao i mi, osvaja trofeje, očekuje pobjede. Naviknuli su pobjeđivati, sad kad nisu prvi, znam da je to drugačiji osjećaj, bili smo i mi u toj situaciji. Pokazali su da su dobri u Europi, pobijedili su Feyenoord. Ne mire se sa svojom situacijom, kao ni mi, žele pobijediti i očekujem jednu dobru utakmicu. I nama i njima igra jedino pobjeda, zato mislim da bismo mogli gledati jedan vrlo otvoren dvoboj. Nema kalkulacija - rekao je trener Dinama.

Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Otkrio je i kako je uoči utakmice razgovarao sa Željkom Kopićem, koji vodi Dinamo Bukurešt. 

- Razgovorali smo s Kopićem i sa svima koji nam mogu pomoći, bili smo na zadnoj utakmici i pripremili smo se za ovaj susret. Drago mi je da Željko odlično gura s Dinamom.

FCSB je u teškoj krizi, nalazi se na tek devetom mjestu u domaćem prvenstvu, a najave su kako će njihov trener opet jako puno mijenjati. 

- Vidimo u najavi da će mijenjati, teško se pripremiti, ali sve što imamo o njima tako ćemo se pripremiti. Ofenzivno su puno bolji, Olaru pogotovo, taj dio momčadi je najopasniji. I u tom smjeru radimo pripremu. Radimo i treniramo da bismo pobjeđivali u svakoj utakmici. tako i za ovu, to nam je prva utakmica nakon pauze. Nismo imali duge pripreme, vjerujem da ćemo nastaviti kao što smo završili polusezonu. Mali je problem i vrijeme, hladnoća, ali uvjeren sam da nam to neće smetati - rekao je Kovačević.

Susret Dinama i Milana u Ligi prvaka
Susret Dinama i Milana u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Leon Jakirović (18), veliki talent Dinama koji nije dobio priliku kod Kovačevića, odlazi u milanski Inter. 

- Tako je on odlučio sa svojim ljudima, žao mi je što odlazi, želim mu svu sreću svijeta. Nadam se da će se dobro razvijati i u Interu.

Je li ova utakmica ključna za prolazak u eliminacijsku fazu?

- Kad je bio ždrijeb očekivalo smo da će pobjeda u ovoj utakmici puno značiti. Ako pobijedimo 99 posto smo prošli! Zato i nismo htjeli ići u toplije krajeve i ostali smo u Čatežu, svjesni da nas čekaju isti uvjeti. Vjerujem da će se to vidjeti na najbolji način.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Ne može računati na Lisicu, Valinčića, Torrentea i Bennacera, koji još nema pravo nastupa u Europskoj ligi. A u kakvom su stanju ostali igrači?

- Perez Vinlöf je počeo trenirati, ali neće igrati čitavu utakmicu, ostali su svi dobro, nismo imali većih problema. Valinčić i Lisica su počeli trenirati, Bakrar se vratio s Afričkog kupa, svi su u dobrom stanju i jedva čekaju utakmicu - zaključio je trener Dinama. 

