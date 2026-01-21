Kovačević: 'Ako pobijedimo FCSB, 99 posto smo prošli! Žao mi je što Jakirović odlazi...'

Dva tjedna je trener Dinama Mario Kovačević na raspolaganju imao da izglanca formu svojih igrača nakon kratkog odmora. I odmah prva utakmica u 2026. godini jedna od najbitnijih, barem što se tiče europskih ambicija. Modri će u četvrtak od 21 sati ugostiti rumunjski FCSB u 7. kolu Europske lige.

Obje momčadi su u igri za eliminacijsku fazu u koju će se plasirati 24 kluba. Dinamo se nalazi na 25. mjestu sa sedam bodova, dok Rumunji imaju bod manje. U kakvom je stanju njegova momčad i što možemo očekivati u četvrtak, otkrio će na press konferenciji trener Mario Kovačević.

- Znamo što je Steaua, slično kao i mi, osvaja trofeje, očekuje pobjede. Naviknuli su pobjeđivati, sad kad nisu prvi, znam da je to drugačiji osjećaj, bili smo i mi u toj situaciji. Pokazali su da su dobri u Europi, pobijedili su Feyenoord. Ne mire se sa svojom situacijom, kao ni mi, žele pobijediti i očekujem jednu dobru utakmicu. I nama i njima igra jedino pobjeda, zato mislim da bismo mogli gledati jedan vrlo otvoren dvoboj. Nema kalkulacija - rekao je trener Dinama.

Otkrio je i kako je uoči utakmice razgovarao sa Željkom Kopićem, koji vodi Dinamo Bukurešt.

- Razgovorali smo s Kopićem i sa svima koji nam mogu pomoći, bili smo na zadnoj utakmici i pripremili smo se za ovaj susret. Drago mi je da Željko odlično gura s Dinamom.

FCSB je u teškoj krizi, nalazi se na tek devetom mjestu u domaćem prvenstvu, a najave su kako će njihov trener opet jako puno mijenjati.

- Vidimo u najavi da će mijenjati, teško se pripremiti, ali sve što imamo o njima tako ćemo se pripremiti. Ofenzivno su puno bolji, Olaru pogotovo, taj dio momčadi je najopasniji. I u tom smjeru radimo pripremu. Radimo i treniramo da bismo pobjeđivali u svakoj utakmici. tako i za ovu, to nam je prva utakmica nakon pauze. Nismo imali duge pripreme, vjerujem da ćemo nastaviti kao što smo završili polusezonu. Mali je problem i vrijeme, hladnoća, ali uvjeren sam da nam to neće smetati - rekao je Kovačević.

Leon Jakirović (18), veliki talent Dinama koji nije dobio priliku kod Kovačevića, odlazi u milanski Inter.

- Tako je on odlučio sa svojim ljudima, žao mi je što odlazi, želim mu svu sreću svijeta. Nadam se da će se dobro razvijati i u Interu.

Je li ova utakmica ključna za prolazak u eliminacijsku fazu?

- Kad je bio ždrijeb očekivalo smo da će pobjeda u ovoj utakmici puno značiti. Ako pobijedimo 99 posto smo prošli! Zato i nismo htjeli ići u toplije krajeve i ostali smo u Čatežu, svjesni da nas čekaju isti uvjeti. Vjerujem da će se to vidjeti na najbolji način.

Ne može računati na Lisicu, Valinčića, Torrentea i Bennacera, koji još nema pravo nastupa u Europskoj ligi. A u kakvom su stanju ostali igrači?

- Perez Vinlöf je počeo trenirati, ali neće igrati čitavu utakmicu, ostali su svi dobro, nismo imali većih problema. Valinčić i Lisica su počeli trenirati, Bakrar se vratio s Afričkog kupa, svi su u dobrom stanju i jedva čekaju utakmicu - zaključio je trener Dinama.