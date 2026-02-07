Obavijesti

UOČI RIJEKE

Kovačević: Beljo je na dobrom putu prema reprezentaciji, a zbog Jagušića sam razočaran

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Herning: Susret Midtjyllanda i Dinama u 8. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Uoči derbija na Rujevici između Rijeke i Dinama na presici za novinare javnosti se obratio trener 'modrih Mario Kovačević. Dinamo je trenutačno prvi u HNL-u, a Rijeka peta, međutim Zagrepčani imaju 16 bodova više

Admiral

Trener Dinama Mario Kovačević (50) obratio se javnosti i odgovarao na pitanja novinara uoči derbi utakmice s Rijekom. Susret se igra u sklopu 21. kola HNL-a na Rujevici. Dinamo je prvi na ljestvici s 44, a Rijeka peta s 28 bodova.

Komentirao je trener 'modrih' povratak Tonija Fruka te rad trenera Victora Sancheza

- Kolega Sanchez stvorio je kvalitetnu momčad, imali su dobar kontinuitet igara. Traži posjed, igraju specifičnim načinom s trojicom otraga, mijenjaju sustav tijekom utakmice... Ali mi gledamo sebe, najviše se nas bude pitalo. Imaju kvalitetne igrače, a jasno je da Fruk radi razliku. Prošle sezone ih je vodio do osvajanja prvenstva i Kupa, znamo koliko im znači. Dugo nije igrao, ali sad je u zadnjoj utakmici protiv Osijeka ušao s klupe što znači da će biti spreman. Cijenimo ga, kvalitetan je igrač, ali imamo rješenje kako ga zaustaviti.

Herning: Susret Midtjyllanda i Dinama u 8. kolu Europske lige
Herning: Susret Midtjyllanda i Dinama u 8. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Smatra da Dion Drena Beljo u ovakvoj formi može do reprezentacije.

- Ako ovako nastavi, ne da može nego i mora. Dobro radi i krenuli su ga golovi. Cijela momčad mu pomaže, nadam se da će tako nastaviti. Mislim da će biti legitiman kandidat za Svjetsko prvenstvo.

Osvrnuo se na stanje u momčadi s ozlijeđenim igračima.

Scott McKenna se oporavlja, odradio je trening i vidjet ćemo koliko ćemo ga moći koristiti. Mateo Lisica i Ismaël Bennacer još ne konkuriraju za momčad. Ovaj tjedan smo uspjeli neke igrače osvježiti, to je bilo potrebno jer odigrali smo četiri utakmice u 11 dana.

Dinamo i Vukovar sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Vukovar sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na kraju je komentirao i odlazak Adriana Jagušića u Panathinaikos.

- Htjeli smo ga dovesti još ljetos, ali sad kad je tako, neću plakati. Tako su odučili on i ljudi koji ga vode. Želim mu sreću, ali žao mi što nije došao u Dinamo.

