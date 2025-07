Kovačević: Beljo u dobroj formi, McKenna baš i nije. Ekipa Krune Jurčića nam je otkazala susret

To je pripremna utakmica, nećemo ulaziti u nekakvu euforiju. Hvala našim navijačima na ovako lijepom dekoru. Htjeli smo da vide novi Dinamo i mislim da su imali što za vidjeti. To je najbitnije. Puno više dobrih stvari, nažalost bilo je i nekih slabijih, ali to je razumljivo u ovoj fazi. Ne bi bilo ni normalno da je sve idealno. Na prvi ulazak protivnika u šesnaesterac primili smo gol, ali možda je to i dobro. Nikada se neću buniti ako damo pet, a primimo jedan. Uvijek se nogomet igra za golove. Imali smo dobrih prilika, prvih 30 minuta smo kontrirali jako dobro, poslije smo desetak minuta malo mi griješili, ali bilo je vruće, sparno... Protivnik je neloš. Jako dobro, zadovoljan sam prvim poluvremenom. U drugom poluvremenu je bilo puno izmjena, ali opet smo izdominirali. Svi igrači koji su ulazili su se pokazali. Drago mi je zbog mladih igrača, evo Varela ima 16 godina i dao je gol, da vidimo da imamo našu budućnost. S puno stvari sam zadovoljan, evo stvarno, rekao je trener Dinama Mario Kovačević nakon uvjerljive pobjede Zagrepčana protiv ukrajinskog Krivbasa 5-1.

Širina kadra?

- Klub kao Dinamo i treba imati širok kadar. Veseli me što je tu puno mladih igrača, a moj idući posao je uklopiti nova pojačanja. Imamo dva tjedna do Osijeka, ali vjerujem da će oni biti spremni. Stvarno smo dobro radili na pripremama i to se vidi. Dečki slušaju, rade, i samo ovako trebamo nastaviti.

Što vas najviše zadovoljava?

- Kada smo primili gol nismo podvili glavu dolje nego smo i prije tog gola imali par situacija gdje nismo postigli pogodak. Brzo smo izjednačili i već to prvo poluvrijeme izdominirali i poveli. I da nismo stali, da smo držali tempo u drugom dijelu. Jednu grešku smo dozvolili protivniku i to me veseli. Ozbiljnost, vidi se da svi žele igrati, da žele uskočiti u ovaj novi Dinamo. Konkurencija je najbitnija i to tražim od svojih igrača stalno.

Oko pet tisuća navijača gledalo je novi Dinamo. Dojmovi s obzirom da ste prvi put vodili susret na Maksimiru?

- Prelijepo, hvala navijačima. Takvo navijanje na prijateljskoj treba doživjeti i mislim da smo im se odužili dobrom igrom. I na nama je dalje da igramo dobro. Znamo mi da imamo najbolje navijače na svijetu, uvijek daju sve od sebe za Dinamo. Na nama je da radimo dalje, oni to znaju prepoznati. Tek smo na početku, nova je ekipa, bit će padova i svega, ali ova ekipa ima talenta. I vjerujem da ćemo igrati ovakav nogomet i dalje.

Kada počinje završna selekcija i odabir barem 16 igrača za sezonu?

- Već je pomalo počelo, samo što imam konkurenciju. Sedam, osam igrača je jutros ostalo, nije moglo biti u kadru, ali su napravili jako dobar trening. Stvarno je konkurencija dobra. Još su i dva pojačanja stigla, ali klub kao Dinamo to i treba imati. Idemo dalje raditi.

Kada ćete imati zadnju provjeru?

- Vjerojatno druge subote, ništa još nije dogovoreno. Nažalost, otkazala nam je ekipa od Krune Jurčića, ali tražimo. Mislim da ćemo u subotu možda igrati i dvije utakmice, sa Sesvetama, a generalka onda druga ekipa. Sutra smo slobodni da se odmorimo pa onda krećemo dalje.

U kakvom stanju je Beljo?

- U dobrom, imao je pet šest treninga tamo. Nismo htjeli riskirati, došao je prije dva dana i putovao. Jutros je dobro trenirao, jučer isto, u ponedjeljak imam dogovor s njim, u malo je boljem stanju nego Scott McKenna. Tako da, neka on bude s ekipom.

Varela?

- Nismo ni sumnjali. Mlad je to dečko, drago mi je jer dobro radi. Nije mu lako, prve seniorske pripreme, malo su ga zeznule i ozljede pred kraj priprema gore u Sloveniji. Ali radi, ne da se i trudi se i to mi je drago. Naše prvenstvo je teško, ali bit će konkurencije.

Špikić i Cordoba?

- Tu su, treniraju pa ćemo vidjeti. Oni su igrači Dinama, a što će biti dalje vidjet ćemo.

Igra je bila lepršava. Igračima puštate i poteze. Hoće li tako biti i kada krene HNL?

- Tako bi i trebalo. Igrači s kvalitetom kakve ima Dinamo i moraju biti lepršavi. I prije sam igračima rekao da kvalitetu imaju i da mora znati tko što i kako na terenu. A lepršavost obožavam. Jer nogomet je ne samo zbog golova, nego i poteza. A to svaka publika voli.