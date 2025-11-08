Kovačević: Bit će promjena, ne velikih. Sastanci? Neka pričaju ljudi što hoće, neću više o tome

Nakon poraza u Europi od Celte (0-3) ispred nogometaša Dinama je ono, kako sami kažu, najbitnije - povratak HNL-u. Gostuju kod Istre 1961 u Puli

- Veseli me da brzo dolazi utakmica, najradije bih da je bila drugi dan nakon Europe. Nije bilo vremena za pripremu, najvažnije je da pokažemo karakter. Ne možemo računati na Mišića zbog žutih, od prije nema Valinčića, Živkovića i Pierre-Gabriela, čekamo utakmicu - započeo je Mario Kovačević.

Zbog izostanaka zasigurno će morati biti i promjena, ali za to ćemo pričekati sat i nešto prije utakmice da vidimo za što se odlučio trener 'modrih'.

- Ne bih puno o taktici, bit će promjena, ali ne bi trebalo biti velikih. Bitno je da budemo pravi, da pokažemo karakter, a onda je bitno sve drugo.

Puljanima ova utakmica dolazi nakon debakla u Kupu gdje su u osmini finala ispali od četvrtoligaša Kurilovca.

- U nogometu sam cijeli život, takve rezultati su mogući, sigurno nisu u bajnoj situaciji. Istra je kvalitetna, dobra, sami znate da su mnogo problema stvarali Dinamu. Cijenimo ih, poštujemo, idemo s mišlju da budemo dobri, želimo pokazati karakter - pa se osvrnuo na prvu utakmicu koja je završila s 3-0 za Dinamo:

- Gledali smo to u analizi utakmice, želimo ponoviti neke dobre stvari i izvući ćemo iz toga najbolje. Od prve minute idemo po pobjedu.

Nakon svake utakmice spominju se krizni sastanci, navodno se i ovaj put održao jedan takav, a Kovačević je objasnio bez zadrške:

- Već mi je glupo ponavljati se, ljudi nek pišu i pričaju što hoće, svjesni smo što nije bilo dobro. Ne želim o tome ni pričati - rekao je trener 'modrih'.

Nakon utakmice protiv Istre slijedi reprezentativna pauza i prilika za konsolidiranje redova na Maksimiru.

- Moramo odraditi pravu utakmicu, vjerujemo da će nam pauza dobro doći. Da se igrači odmore, da ta dva tjedna pripreme odradimo, a imamo i Kup prije Varaždina. Mislim da će nam dobro doći, ali najvažnije da pokažemo da smo prava ekipa i pobijedimo Istru - zaključio je Kovačević.