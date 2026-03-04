Kovačević: Čini mi se da Lisica nije dobro... Harambašić: Sad ćemo svi feštati uz - grickalice!

Dinamo nastavlja pobjednički niz na domaćoj sceni, poslije Gorice (4-2) u Maksimiru su pali i njihovi susjedi - Kurilovec (2-0). Mario Kovačević priliku je dao mladim snagama, domaćoj publici su se predstavili Zebić, Šunta, Horvat, Radoš, Mikić, Varela..., dok su odmarale "iskusnjare" poput Livakovića, Mišića, McKenne, Valinčića...

- Prvo bih izrazio sućut obitelji Koch, bio je ljudska i igračka veličina - započeo je Kovačević, pa nastavio:

- Htjeli smo dati priliku onima koji su manje igrali, zaigralo je danas puno mladih. Znali smo da Kurilovec nije loša momčad, svi su prošli dobre škole nogometa, ali veseli me to prvo poluvrijeme koje je bilo nešto bolje, tad smo zabili i dva gola. Možda nisam toliko zadovoljan nastavkom, ali dobro je, vidjeli smo puno dobrih stvari, a najbitniji je prolaz.

Ipak, trenera Dinama brinu ozljede Lisice i Varele...

- Čini mi se da Lisica nije dobro, koliko sam sad vidio u svlačionici. Radi se o ozljedi leđa. Varela je dobio neki udarac u glavu, nadam se da nije neki lakši potres mozga. Svi ostali su danas dobro trenirali.

Susret Dinama i Kurilovca u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Kako ste vidjeli debi Paula Tabinasa?

- Radi dobro, bilo je puno debitanata danas, njemu prva utakmica i dvije asistencije. Došao je prije mjesec i pol, ali pokazuje da ima znanje, vjerujem da će tako i nastaviti.

Sad slijedi Hajduk na Poljudu.

- Rekao sam, naše ambicije su uvijek ići na pobjedu. Htio sam i Galešića možda malo odmoriti, ali dobro je, može on. Idemo na Poljud hrabro, u derbiju nem favorita, svjesni smo toga. U dobrom smo momentu, igramo dobro, moramo biti hrabri i odlučni, a Hajduk poštujemo. Možemo igrati sa svakim, vjerujem u dobru utakmicu, a onda se ne bojim za rezultat - završio je Kovačević.

Riječ je dobio i trener Kurilovca Senad Harambašić.

- Mi smo zadovoljni s nekom prezentacijom, znali smo da nije jednostavno tu igrati. Željeli smo se osloboditi kroz 15-ak minuta, pa malo više izaći na njihovu polovicu. Dali smo svoj maksimum, znamo koliko igrači mogu, mislim da je to bilo u redu - poručio je Harambašić čija je momčad zbog jedne akcije dobila velike ovacije maksimirske publike:

Susret Dinama i Kurilovca u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Nisu to rijetke situacije, mi po našim terenima teško možemo tako igrati. Al,i kad Dinamu složite barem jednu takvu akciju na utakmici i zaradite pljesak na Maksimiru, morate biti ponosni i zadovoljni.

Hoće li večeras biti fešte u klubu?

- S obzirom na naše navijače koji su većinom visine od 120 do 140 centimetara, to su uglavnom naši pioniri, vjerujem da će biti puno grickalica po povratku u klub, ha, ha - završio je Harambašić.