Dinamo nema pravo na kiks. Momčad u koju je uloženo 20-ak mil. eura mora pobijediti novog prvoligaša. Zagrepčane ne očekuje lagan zadatak, očekuje ih težak teren, loše vrijeme..., ali pobjeda ne smije doći u pitanje
ILI DOKAZIVANJE ILI - KLUPA PLUS+
Kovačević daje šansu rezervama Dinama. Evo tko ulazi u sastav
Dinamo se, nakon još jednog uspješno odrađenog europskog iskušenja, vraća HNL-u. Nogometaši Marija Kovačevića danas (od 19 sati) gostuje u Vinkovcima, gdje ih čeka posljednjeplasirana momčad lige - Vukovar. U Maksimiru vlada dobro raspoloženje, velik optimizam uoči nastavka sezone, ali nitko ne misli kako ih u Vinkovcima očekuje lagan zadatak.
