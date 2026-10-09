Kovačević: Dođe prvi poraz i odmah spominju otkaze, tako je to. Novi Maksimir? Joj, nemojte

Mario Kovačević (51) se sprema za prijeloman dio prvog dijela sezone, nakon onog krajem kolovoza, kad nije uspio plasirati se u Ligu prvaka kraj ipak skromne momčadi Vikinga. Dinamo gostuje kod Hajduka u subotu u 15 sati dok su klubovi poravnati na vrhu HNL-a sa 16 bodova, pri čemu "modri" imaju utakmicu manje, a do iduće reprezentativne stanke slijedi gusti ritam s dvije domaće europske utakmice (Anderlecht, NEC) i jednom gostujućom (Sunderland), gostovanje kod Slaven Belupa i Varaždina, kao i derbi s Rijekom.

- Kako zdravlje? Dobro. Iskoristio sam ovu pauzu i za to, baš sam prošli tjedan obavio redovni pregled. Još čekam nalaze, ali osjećam se sjajno, što je najbitnije, tako da vjerujem da će sve biti u redu - rekao je trener Dinama u intervjuu sa Stjepanom Matijem za tportal.

- Od samog sebe uvijek očekujem više, a danas sam svakako mirniji nego što sam bio kad sam došao. Već sam oguglao na sve što se priča i piše. Uđeš u velik niz pobjeda, dođe prvi poraz i odmah se spominju otkazi. Ali to je Dinamo i tako mora biti, taj pritisak rezultata je ono što je normalno za klub ovakvog nivoa - rekao je Kovačević i osvrnuo se na kritike:

- Može pričati tko što želi, ali ja ću samo iznijeti činjenice. A one su: dvostruka kruna, rekordan broj golova i ispunjavanje svih ciljeva. Meni to nitko ne može oduzeti. Svjestan sam da će uvijek biti sumnji, da će biti kritika nakon loših rezultata i od toga ne bježim. Ponosan sam na sve što smo napravili.

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S predsjednikom Zvonimirom Bobanom gaji odličan odnos, a navodne ulaske u svlačionicu demantira.

- Koliko ja znam, nikad nije bio u svlačionici. Navrati nekad na sastanak s nama, najčešće nam dolazi čestitati, a razloga za to je, hvala bogu, imao. Nekad treba i zagalamiti, što je po meni razumljivo. On je prvi čovjek kluba. Zvone i ja razgovaramo o nogometu i igračima, nije li to normalno? Pa s kim ću, osim sa svojim stožerom, razgovarati o igračima ako ne s njim? A, složit ćete se, čovjek ipak dosta zna o nogometu i ogroman dio zasluga za prošlu sezonu pripada i njemu. Poštujemo jedan drugoga i on mi se nikad ne bi miješao u posao niti bih mu ja to dopustio.

O prvonagrađenom rješenju u natječaju za Maksimir, protiv kojeg se digla velika buka i kritike javnosti, kaže, ne bi.

- Joj, nemojte, ne bih to komentirao. Siguran sam da će se donijeti najbolja odluka. Veselim se što ćemo uskoro igrati u Kranjčevićevoj i nikad neću zaboraviti atmosferu kakvu su naši navijači napravili u finalu Kupa u Osijeku. Očekujem da će tako biti na svakoj utakmici u Kranjčevićevoj, to će biti nevjerojatan vjetar u leđa. Što se stadiona tiče, žalosno mi je da tek u 2026. godini govorimo o njima. Infrastruktura je kod nas odavno trebala biti riješena, a mi sad razgovaramo o tome trebaju li se graditi u Zagrebu, Splitu ili bilo gdje. Pa napravite ljudima stadione, a ne da se čudimo onima kamo god dođemo igrati na zapadu.