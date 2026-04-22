TRENER 'MODRIH'

Kovačević: Dogovorili smo da ovaj tjedan osiguramo titulu, a stigao je i bonus od Hajduka

Piše Luka Tunjić,
Kovačević: Dogovorili smo da ovaj tjedan osiguramo titulu, a stigao je i bonus od Hajduka
Pula: SuperSport HNL, 31. kolo, NK Istra 1961 - GNK Dinamo

Ispalo je rutinski, dobro smo igrali, dvije godine nismo slavili u Puli. Imam široki kadar, veseli me kada bilo koji igrač odigra dobru utakmicu, poručio je trener Dinama

Nogometaši Dinama rutinski su slavili (2-0) na gostovanju u 31. kolu HNL-a protiv Istre 1961 na Aldo Drosini u Puli. Strijelci za ''modre'' bili su Luka Stojković u 23. minuti i najbolji strijelac lige, Dion Drena Beljo, koji je u 45. minuti zabio svoj 28 prvenstveni gol u sezoni, čime je došao na korak do Gorana Vlaovića, koji je dao 29 golova u sezoni 1993./94.

Trener Mario Kovačević napravio je neke izmjene u početnom sastavu u odnosu na utakmicu s Rijekom. Hoxha je zamijenio Vidovića koji je zadobio lakšu ozljedu koljena, Lisica je igrao na desnom krilu umjesto Bakrara, a  Valinčić je zauzeo poziciju desnog beka zato što je Niko Galešić zamijenio McKennu.

Sve po starom, Stojković i Beljo: Dvije zvijezde love Mundijal, Dinamo je na korak do naslova!

- Ispalo je rutinski, dobro smo igrali, dvije godine nismo slavili u Puli. Ovaj smo put bili pravi od samog početka. Puno nam je olakšao gol Belje na kraju poluvremena. U drugom nam je nedostajao taj gol, ali ništa ne mogu zamjeriti igračima. Idemo se pripremiti za nedjelju pa proslaviti titulu - rekao je Kovačević nakon utakmice za MaxSport pa dodao...

Pula: SuperSport HNL, 31. kolo, NK Istra 1961 - GNK Dinamo
Pula: SuperSport HNL, 31. kolo, NK Istra 1961 - GNK Dinamo | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- I Hoxha je krenuo, dobro su odigrali. Morali smo mijenjati, puno je utakmica. Imam široki kadar, veseli me kada bilo koji igrač odigra dobru utakmicu. 

Dinamo može potvrditi titulu upravo protiv Kovačevićevog bivšeg kluba, Varaždina.

- S igračima sam se dogovorio da završimo (utrku za titulu, op. a.) ovaj tjedna. Dobili smo i bonus od Hajduka, koji je izgubio u utorak. Varaždin je kvalitetan, pobijedio je i Rijeku i na tome mu čestitam, ali igramo doma, pobjedom možemo osigurati titulu i tome se veselim - zaključio je.

Komentari 1
