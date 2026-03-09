Nije istina da Kovačevića zagrebački novinari 'ne vole', samo ne mislimo (poput njega) kako su onakvi porazi od Celte, Lillea, Betisa, Midtjyllanda ili Genka (u Maksimiru) realnost ove momčadi. Za nas, Dinamo vrijedi više...
Kovačević dominira u derbijima: Dinamu je vratio naslov prvaka, a sude mu rezultati, ne novinari
Mario Kovačević napravio je dobar posao u Maksimiru. Već sada možemo reći kako je Dinamu vratio naslov prvaka, kako u Maksimir opet stiže trofej. Ili trofeji. Njegova je momčad još jednom "osvojila" Poljud, po drugi put ove sezone slavila u Splitu. Dinamo je sad na 10 bodova prednosti ispred Hajduka, a zbog boljeg međusobnog učinka to je već - 11 bodova.
