Obavijesti

Sport

Komentari 20
REAKCIJE TRENERA

Kovačević: Dominirali smo, ali ništa nismo napravili. Nadam se da ćemo iz ovoga izvući pouku!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Kovačević: Dominirali smo, ali ništa nismo napravili. Nadam se da ćemo iz ovoga izvući pouku!
Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Dogovorili smo se da se dignemo visoko i da ih pritisnemo dok možemo, dok se Dinamo ne pobuni. Nismo im dozvolili nikakav izlazak prema naprijed i dobro smo to odradili, rekao je Čabraja

Dinamo je šokantno izgubio od Vukovara u zadnjoj utakmici 11. kola HNL-a na stadionu u Vinkovcima. "Modri" nisu kreirali puno toga prema naprijed, a Vukovar se sjajno branio te iskoristio jednu od svojih šansi preko Jakova Puljića. Nakon utakmice su za MAXSport susret komentirali Silvio Čabraja i Mario Kovačević.

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Ogromna pobjeda, držimo priključak na tablici i imamo isto bodova kao Osijek. Zadovoljan sam igrom ekipe. Ako se ne varam imali smo i veći broj udaraca od Dinama, stvorili dvije-tri izgledne šanse, a Dinamo smo limitirali i nije stvorio ni jednu pravu priliku - rekao je Čabraja pa objasnio što je rekao momčadi na poluvremenu:

- Dogovorili smo se da se dignemo visoko i da ih pritisnemo dok možemo, dok se Dinamo ne pobuni. Nismo im dozvolili nikakav izlazak prema naprijed i dobro smo to odradili.

Rekao je kako u karijeri nikada nije komentirao suđenje te nije dao komentar na poništeni gol Gonzaleza kojeg je Bel poništio zbog faula nad Galešićem. Vukovaru slijede tri gostovanja te je Čabraja rekao kako su sve utakmice važne i jako teške, ali da će pokušati izvući maksimum.

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nakon njega izjavu je dao Mario Kovačević.

-  Čestitam Vukovaru na pobjedi, zaslužili su. Prvo poluvrijeme smo dominirali, ali ništa konkretno nismo napravili. Nevjerojatno je da smo toliko griješili. Pokušavali smo zabiti, ali nismo uspjeli - rekao je Kovačević pa komentirao promjene u sastavu:

- Došli smo s namjerom da pobijedimo. Imamo problema kad nam momčadi stanu u blok. Oni su iskoristili svoju šansu i zabili. Stavio sam svježije igrače, ali to nije bilo dobro. Stojković i Valinčić su se ozlijedili tako da smo i tu imali problema..Nadam se da ćemo iz ovog izvući pouke. Znao sam da će ovo biti najteža utakmica. Slijede nam teške utakmice. Rijeka je u dobroj formi, neće biti lagano. Pripremit ćemo se bolje i dat ćemo sve od sebe da pobijedimo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice
PROVOKATIVNA LINDSEY

FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice

Lindsey Vonn na dodjeli nagrada ESPY prošlog ljeta pojavila se u haljini dubokog proreza koja je baš nije slušala. Prošle se godine vratila natjecateljskom skijanju nakon uklanjanja dijela kosti iz koljena
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Vukovar - Dinamo 1-0: Debakl 'modrih'! Izgubili su od zadnje momčadi, Splićani slave
PORAZ ZAGREPČANA

VIDEO Vukovar - Dinamo 1-0: Debakl 'modrih'! Izgubili su od zadnje momčadi, Splićani slave

Vukovar je odigrao sjajnu utakmicu i šokirao Dinamo u Vinkovcima te pobijedio 1-0 golom Puljića. "Modri" u napadu nisu ništa stvorili te su odigrali izrazito slabu utakmicu. 'Modri' zaostaju tri boda za Hajdukom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025