Kovačević: Dominirali smo, ali ništa nismo napravili. Nadam se da ćemo iz ovoga izvući pouku!

Dinamo je šokantno izgubio od Vukovara u zadnjoj utakmici 11. kola HNL-a na stadionu u Vinkovcima. "Modri" nisu kreirali puno toga prema naprijed, a Vukovar se sjajno branio te iskoristio jednu od svojih šansi preko Jakova Puljića. Nakon utakmice su za MAXSport susret komentirali Silvio Čabraja i Mario Kovačević.

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Ogromna pobjeda, držimo priključak na tablici i imamo isto bodova kao Osijek. Zadovoljan sam igrom ekipe. Ako se ne varam imali smo i veći broj udaraca od Dinama, stvorili dvije-tri izgledne šanse, a Dinamo smo limitirali i nije stvorio ni jednu pravu priliku - rekao je Čabraja pa objasnio što je rekao momčadi na poluvremenu:

- Dogovorili smo se da se dignemo visoko i da ih pritisnemo dok možemo, dok se Dinamo ne pobuni. Nismo im dozvolili nikakav izlazak prema naprijed i dobro smo to odradili.

Rekao je kako u karijeri nikada nije komentirao suđenje te nije dao komentar na poništeni gol Gonzaleza kojeg je Bel poništio zbog faula nad Galešićem. Vukovaru slijede tri gostovanja te je Čabraja rekao kako su sve utakmice važne i jako teške, ali da će pokušati izvući maksimum.

Nakon njega izjavu je dao Mario Kovačević.

- Čestitam Vukovaru na pobjedi, zaslužili su. Prvo poluvrijeme smo dominirali, ali ništa konkretno nismo napravili. Nevjerojatno je da smo toliko griješili. Pokušavali smo zabiti, ali nismo uspjeli - rekao je Kovačević pa komentirao promjene u sastavu:

- Došli smo s namjerom da pobijedimo. Imamo problema kad nam momčadi stanu u blok. Oni su iskoristili svoju šansu i zabili. Stavio sam svježije igrače, ali to nije bilo dobro. Stojković i Valinčić su se ozlijedili tako da smo i tu imali problema..Nadam se da ćemo iz ovog izvući pouke. Znao sam da će ovo biti najteža utakmica. Slijede nam teške utakmice. Rijeka je u dobroj formi, neće biti lagano. Pripremit ćemo se bolje i dat ćemo sve od sebe da pobijedimo.