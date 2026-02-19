Kovačević: Genk je bio življi, a mi smo srljali. U drugom dijelu smo potpuno dominirali, ali...

Mario Kovačević teško je pretrpio još jedan bolan europski poraz. Nakon Celte i Betisa, i Genk se prilično lako prošetao Maksimirom i s 3-1 ide na uzvrat šesnaestine finala Europske lige protiv Dinama.

- Vidjeli ste da je Genk življi, prvi gol iz prekida nas je presjekao, poslije smo počeli srljati, davali pasove koje su oni presijecali. Poslije 2-0 je bilo teško, ali nismo gubili glavu, zabili smo gol i, da smo prije zabili taj gol... Ali na vrijeme smo smanjili. U drugom poluvremenu potpuna naša dominacija, ali do zadnjih 10 minuta nismo bili konkretni i to je Genk okrunio novim pogotkom. Zasluženo je pobijedio - rekao je trener Dinama za Arenasport.

Kako u uzvratu?

- Bit će sigurno teško, bit će teško, onaj... Stali su iza lopte. Imali smo mi i dobrih ubačaja, trebali smo kod nekih situacija bolje reagirati. Nema više golova u gostima, bit će teško, ali nećemo se predati sigurno.

Zašto ste promijenili Belju?

- Imamo tu Bakrara, težak je teren, i Stojković... Htjeli smo da ne dođe do ozljeda, mislili smo da će igrači s klupe donijeti svježinu. Ali nismo mogli uspostaviti dominaciju. Htjeli smo izbjeći igru na tranzicije s njima, ali oni su življi i brži igrači. Kad uđete i primite gol iz prekida, odgovara im brzina... Bilo je trenutaka kad smo igrali kako smo htjeli, ali danas je utakmica otišla na njihovu stranu. Vidjet ćemo kako će završiti.

Prije uzvrata u Belgiji "modri" će na nedjeljno gostovanje kod Varaždina.

- U nedjelju je bitna utakmica u Varaždinu, dva i pol dana da se pripremimo. Nemamo tu što kalkulirati, morat ćemo paziti na momčad s dobrom tranzicijom, idemo i tamo po pobjedu - zaključio je Kovačević.