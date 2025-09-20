Trener Dinama o premijama za trijumf i zdravlju: 'Zadihao sam se, više ne stignem trenirati...'

Dinamo je na gostovanju na Poljudu pobijedio Hajduk golovima Arbera Hoxhe u 44. minuti i Mounsefa Bakrara u 80. minuti. Ovom pobjedom "modri" su se odvojili od najvećeg rivala za tri boda i sada samostalno drže vrh ljestvice HNL-a. Trener Mario Kovačević, kojem je ovo prva pobjeda na Poljudu u trenerskoj karijeri, nije mogao sakriti zadovoljstvo nakon utakmice.

- Zaslužili smo pobjedu, čestitam svojim igračima i želim svima dobru večer. U prvom poluvremenu snage su bile podjednake, promatrali smo tko će se nametnuti. Mi smo imali prvu priliku preko Belje, nakon toga se Hajduk trgnuo, ali mi smo zabili gol. Do sada smo imali dosta problema, još se izgrađujemo. Zabili smo prvi gol i nismo dopustili Hajduku da se razmahne. Atmosfera je bila predivna, ovo je naš najveći derbi. Čestitam Hajduku na fer i korektnoj utakmici - rekao je u uvodu Kovačević.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Je li ovo najveća pobjeda u vašoj karijeri?

- Imao sam mnogo dobrih utakmica ovdje, ali nisam pobjeđivao. Danas sam prvi put pobijedio, sigurno je to moja najveća pobjeda, ali zasluge ne pripadaju samo meni. Drago mi je što je prošla nedjelja bila samo loš dan. Nisam ni analizirao tu utakmicu.

Hoće li biti premija?

- Imamo dobre uvjete i ne treba nam posebna premija. Pobjeda nad Hajdukom dovoljna je nagrada. U Dinamu imamo dobra primanja.

Hajduk je primio dva jeftina gola?

- To smo željeli, da naša krila zabiju. Znao sam da Hoxha ima eksplozivnost, najviše sam na njega vikao i budio ga u prvom poluvremenu. Bakrar posjeduje tu kvalitetu, predivnim pogotkom prelomio je utakmicu.

Imate kadar za dvije momčadi, možete li postići više u Europi?

- I mene to zanima. Jedva sam čekao početak europskih natjecanja. Imam dobar, širok kadar, igrači koji trenutačno igraju imaju malu prednost, ali morat ćemo rotirati jer igramo svaka tri dana sljedeća dva mjeseca. Moram pohvaliti stožer, nemamo nijednog ozlijeđenog igrača. Zato sam bio tužan nakon Gorice, a upravo smo taj tjedan odlično radili. Danas smo pokazali karakter i kvalitetu.

Kako je zdravlje?

- Dobro, samo sam se malo zadihao na stepenicama. U Belupu sam trenirao gotovo svaki dan, sada ne stignem, ne radim ništa - zaključio je Kovačević