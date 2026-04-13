Kovačević ima dobitnu formulu: Svi već znaju početni sastav, Dinamo po osmu pobjedu u nizu

Mario Kovačević, budite sigurni, još pamti prvo ovosezonsko gostovanje kod Vukovara. Dinamo je tad izgubio kod fenjeraša HNL-a 1-0, a poslije tog dvoboja počele su velike kritike na račun trenera "modrih". Čak s pravom, Zagrepčani sebi ne smiju dopuštati poraze od momčadi koje imaju 20-ak puta manji godišnji budžet. Ali sad je neko "novo vrijeme", Dinamo je pravi, s domaćom se konkurencijom poigrava kao od šale.

Trener "modrih" ovog se puta neće kockati uoči gostovanja kod Vukovara (tad su igrali u Vinkovcima, sad u Osijeku), nego će na teren od prve minute poslati sve svoje najjače adute. Dinamo bi trebao istrčati s istom momčadi koja je "razbila" Goricu, Livaković i Bennacer će tako preskočiti još jednu utakmicu, obojica će se u momčad vratiti protiv Rijeke.

- Teško je mijenjati kad ovako igramo - kaže Kovačević.

I trener "modrih" je tu potpuno u pravu. Ni oni najoptimističniji navijači nisu, negdje u rujnu ili listopadu, vjerovali da će Dinamo ovako izgledati u drugom dijelu sezone. Kovačevićeve trupe djeluju moćno, razigrano, suparnike ruše kao od šale. I svi se samo pitaju koliko će primiti sljedeći protivnik..., četiri, pet, šest ili sedam komada.

Dinamov sastav, kad nema velikih izostanaka, već znaju i "ptice na grani". OK, i danas će Livakovića zamijeniti Filipović, ali ostatak početne postave je prilično jasan. I tu neće biti velikih iznenađenja. U zadnjoj liniji naći će se Galešić, Dominguez, McKenna i Goda, sredinom terenom ordinirat će Mišić, Zajc i Stojković, na krilima će biti Bakrar i Vidović, a u napadu Beljo.

To je ono najbolje što Kovačević ima u ovom trenutku, ti su dečki već tjednima prilično raspoloženi. I nitko još nije pronašao način kako se oduprijeti napadačkoj petorci Beljo, Vidović, Bakrar, Stojković i Zajc. Ili kako zaustaviti svu petoricu. Tko zna, možda je Tomislav Stipić smislio neki plan, ali danas mu ne bismo voljeli biti u koži. Dinamo je stvarno dobar.

Zagrepčani za pet dana u Maksimiru dočekuju Rijeku, a tri javne opomene prije Vukovara imaju Dominguez, McKenna, Hoxha i Beljo. I ta se četvorka mora paziti žutih kartona. Kovačević priželjkuje osmu uzastopnu pobjedu, takav niz posljednjih godina pamte samo rijetki treneri Dinama...