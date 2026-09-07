ČELNICI 'MODRIH' NEZADOVOLJNI PLUS+
Kovačević ima dvije utakmice da si spasi posao, potencijalni nasljednik već se nazire...
Ako ne pobijedi Bedem i Osijek, i to uz lepršavu igru, moglo bi doći do promjene na Dinamovoj klupi. Dinamo se muči u zadnje tri utakmice...
Mario Kovačević (51) u Dinamo je došao prošle sezone na inzistiranje Zvonimira Bobana, a sa "sedla je pao" umalo već početkom studenoga, kad je u Puli bolja bila Istra 2-1. Nije Kovačeviću na ruku išlo ni što je u Europi praktički bez ispaljenog metka padao od Celte, Lillea, Betisa...
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