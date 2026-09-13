Kovačević ima figure i mora hrabrije povući prave poteze. Tako je riješio najveću krizu

Remi u Varaždinu, poraz na Maksimiru od Gorice pa Lokomotive, debakl kod Vukovara, a onda i sličan u Puli kod Istre. Baš u ovo vrijeme, od kraja kolovoza, odnosno početkom rujna, Dinamo je prošle sezone prolazio ozbiljne turbulencije na hrvatskim travnjacima. I trajale su one do početka studenog, kad su se preselile i na europske, nakon pobjeda protiv Fenerbahčea i Maccabija, "modri" su uvjerljivo u studenom i prosincu gubili od Celte, Lillea, Betisa... Doduše, ti porazi nisu u istoj kategoriji kao prvenstveni.

Uglavnom, Mario Kovačević prolazio je prvu veliku krizu u Dinamu. Stolica mu se ozbiljno zatresla i tresla se dugo jer od remija u Varaždinu i poraza kod Istre prošla su gotovo dva mjeseca. Zvonimir Boban imao je strpljenja, povjerenja i Dinamo je, bez trenerskih smjena i potresa, ušao u seriju neporaženosti u HNL-u koja je trajala do ove subote i gostovanja u Osijeku. Impozantnih 10 mjeseci.

- Ovo mi je najteži poraz na klupi Dinama. Gubili smo i prije, ali ne na način da nas protivnik razbija - rekao je Kovačević.

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Godinu dana kasnije njegova je momčad u drugoj ozbiljnoj krizi. Ne još tolikih razmjera kao ona lanjska, ali dovoljnoj da se opet povuku pitanja o Kovačevićevom statusu. Dinamo je u Norveškoj ostao bez Lige prvaka, remizirao je u Puli, nekako pobijedio slabašnu Goricu i sad odigrao, uz gostovanje kod Vukovara prošle sezone, vjerojatno najlošiju utakmicu u Kovačevićevoj eri.

Umjesto da dobije odgovore na neka otvorena pitanja, poput efikasnosti krilnih igrača, trener Dinama dobio je nova. Osijekova mladost nadrtčala je i pretrčala "modre", pregazila ih energijom i željom, izdominirala u radnom dijelu. To nije do trenera jer nešto tu očito ne funkcionira kako bi trebalo. Mnogi su pojedinci već neko vrijeme izvan forme i Kovačević, stigne li, mora presjeći i nekima odrediti hlađenje. Kandidata ima, počevši od obrambene linije, Valinčića, Domingueza i McKenne, odnosno Zajca, Hoxhe, pa i Stojkovića. A nije da Kovačević nema dovoljno figura da povuče takve poteze. Tako je i rješavao prvu krizu.

Srijeda bi u Bukureštu za trenera Dinama mogla biti dan D. Dinamo treba reakciju na terenu, Kovačević je poželio upravo ovakvu kakvu je Osijek pokazao nakon ispadanja iz Kupa na "modrima".

