Obavijesti

Sport

Komentari 9
DANAS NA CELTU PLUS+

Kovačević iznenadio početnom postavom: Beljo ostaje na klupi, a na beku ipak iskusnija karika

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Kovačević iznenadio početnom postavom: Beljo ostaje na klupi, a na beku ipak iskusnija karika
Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Mnogi navijači Dinama željeli su danas od prve minute na desnom boku vidjeti mladog Nou Mikića, ali Mario Kovačević odlučio se za iskusniju varijantu. I povratnika od kratke ozljede...

Dinamo večeras već u dvoboju 4. kola Europske lige traži plasman u nokaut fazu ovog natjecanja. Zagrepčani su nakon prva tri kola dohvatili sedam bodova, a današnjom bi pobjedom protiv Celte praktički osigurali drugi krug. Jasno, ništa još nije sigurno, još nije odigrano ni pola ligaške faze, ali klubovi imaju svoje računice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?
POGLED U PROŠLOST

FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?

Mažoretkinja Larisa Bertović iz Šenkovca posljednja je miss sporta. Izbor je počeo još 1992. u Pazinu, kad je pobijedila Snježana Bošnjak iz Varaždina. Kroz galeriju se prisjetite svih pobjednica
FOTO Janica prvi put u javnosti s novim partnerom. Evo tko je on
SKIJAŠKA KRALJICA

FOTO Janica prvi put u javnosti s novim partnerom. Evo tko je on

Janica Kostelić (43) zamijenila je skijaške staze tišinom obiteljskog doma. Rijetko se pojavljuje u javnosti i uživa u roditeljstvu. Na premijeri filma "Freedom" došla je s partnerom Ivicom
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025