Mnogi navijači Dinama željeli su danas od prve minute na desnom boku vidjeti mladog Nou Mikića, ali Mario Kovačević odlučio se za iskusniju varijantu. I povratnika od kratke ozljede...
Kovačević iznenadio početnom postavom: Beljo ostaje na klupi, a na beku ipak iskusnija karika
Dinamo večeras već u dvoboju 4. kola Europske lige traži plasman u nokaut fazu ovog natjecanja. Zagrepčani su nakon prva tri kola dohvatili sedam bodova, a današnjom bi pobjedom protiv Celte praktički osigurali drugi krug. Jasno, ništa još nije sigurno, još nije odigrano ni pola ligaške faze, ali klubovi imaju svoje računice.
