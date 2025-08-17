Kovačević je čvrsto na zemlji: Dinamo je u sljedećih sedam kola čak pet puta u Maksimiru!

Dinamo ima "tri od tri". Nogometaši Marija Kovačevića u prve su tri utakmice dohvatili maksimalnih devet bodova, u rezultatskim smislu vjerojatno i iznenadili sami sebe. Sve se zna, "modri" su još uvijek momčad u izgradnji, ti se dečki međusobno poznaju tek oko dva mjeseca, a u momčadi već postoji zajedništvo, homogenost, prava klapa...

Pokretanje videa... 00:28 Igrači Dinama na terenu slavili s navijačima pobjedu | Video: Hrvoje Tironi /24sata

Zagrepčani su prošle sezone imali velikih problema s obranom koja je propuštala na sve strane. I Dinamo je u 36 kola primio čak 41 gol. Zvonimir Boban u Maksimir je doveo puno novih igrača, a zadnja linija je već na nivou. Jasno, uz vratara Nevistića koji je jedan od velikih junaka sinoćnje pobjede na Rujevici.

Dinamo ima devet bodova, sad se lakše diše. I da, Dinamo je u prva tri dvoboja sezone odradio i Opus Arenu i Rujevicu. A budite sigurni, tamo će ove sezone padati mnogi klubovi. Trener Dinama ipak ne podilazi euforiji, Kovačević je duboko svjestan kako je tek početak sezone, ali i kako je Dinamo do sada imao - dosta sreće.

Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Stalno govorim igračima, nova smo momčad, sad nam je najbitniji rezultat. Imali smo dva teška gostovanja, nismo još primili gol. To je najbitnije. Igra? Kažem, glavni su bodovi, dat ćemo sve od sebe da uskoro cijelu utakmicu igramo kao u Rijeci prvih 45 minuta. Vidim da se dečki bacaju na glavu, ako ćemo iskreno malo nas i sreća prati, moramo samo ovako nastaviti dalje - jasan je poslije utakmice bio Kovačević.

I treneru "modrih" je jasno kako je njegova momčad još uvijek ranjiva. I kako je opasno živjela i u Osijeku, i protiv Vukovara, ali i jučer u Rijeci. Ok, jučer još možda i najmirnije, ipak su Zagrepčani poslije samo pola sata imali 2-0. Dinamu u svakom slučaju treba još vremena, trebaju se pohvatati linije kretanja i automatizmi, ali sve ovo ima smisla. I "modri" su opet favoriti za naslov, bez dvojbe.

Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

A poslije dva teška gostovanja, dolaze i neke tzv. "lakše utakmice". Dinamo će u sljedećih sedam kola čak pet dvoboja odigrati u Maksimiru, to je "modrima" prilika za bijeg na vrhu prvenstvene ljestvice. Plavi će u sljedećem kolu dočekati Istru, u Maksimiru su još domaćini Gorici, Slaven Belupu i Osijeku, a na svom će stadionu i "gostovati" kod Lokomotive. A idu na noge samo Varaždinu i Hajduku.

Dinamo je dobar, bolje reći solidan, daleko je to od "neuništivog plavog stroja". Ali, Dinamo pobjeđuje, u svakoj utakmici ima sve više perioda dobre igre. I to veseli. Naziru se naznake svega onoga što Kovačević želi od svojih igrača, sve je lakše nakon prva tri kola. I tri pobjede. Naravno, i devet osvojenih bodova...