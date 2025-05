OTKRIVAMO Kovačević je prvi izbor Dinama, a javili su se iz Splita. I Hajduk mu dao ponudu

Borba za titulu u punom je jeku, a još neko vrijeme nećemo znati tko će biti na vrhu, trenutačno prvoplasirana Rijeka ili netko od aktera najvećeg hrvatskog derbija - Dinamo ili Hajduk. No što se zagrebačke i splitske momčadi tiče, jedna je stvar gotovo sigurna: Sandro Perković (41) i Gennaro Gattuso (47) neće u novu sezonu krenuti kao treneri "modrih" ili "bilih".

Jedno se ime posljednjih tjedana intenzivno spominje kao meta dvaju najvećih hrvatskih klubova. Riječ je, naravno, o treneru Slaven Belupa Mariju Kovačeviću (49), pod kojim su se "farmaceuti" uzdigli s posljednjeg mjesta ljestvice sve do četvrte pozicije HNL-a i finala Kupa, u kojemu imaju priliku donijeti prvo Rabuzinovo sunce u Koprivnicu u dvomeču protiv Rijeke. Poznajući popularnoga Kovu, sva ova pompa vezana za njegov odlazak iz Slavena malo ga i nervira jer je on na kormilu Slavena i s njima želi što bolje završiti sezonu, ali otiđe li u Zagreb ili Split, na takve će se stvari morati naviknuti.

Više nismo samo u sferi nagađanja. Prvi su potezi već napravljeni, i to s obje strane. Svjesni su u Slaven Belupu da poziv Dinama ili Hajduka neki dobiju možda jedanput u životu, pa nakon sezone nemaju problema s konačnim rješenjem enigme gdje će to hit trener HNL-a nastaviti karijeru. A tu na scenu stupaju pregovarači iz oba tabora, ali i sam Kovačević. Trenutačno ima zastupnike na papiru, ali kako doznajemo, oni neće završiti priču o Marijevoj karijeri jer nisu još dugo ugovorno vezani. Nije tajna da je Kovačević favorit Zvonimira Bobana za klupu Dinama, a povratkom u klub igračke legende i budućeg čelnog čovjeka uprave smjer razmišljanja okrenuo se prema onome kakav je bio nekad - na Maksimiru žele vidjeti najbolje hrvatske mlade igrače, a iako se spominje Španjolac Gonzalo Garcia (41), trener Istre 1961, u taboru "modrih" više naginju prema domaćim ljudima.

Prvi su korak već napravili, kontakti postoje, a za razliku od stanja na tablici, na kojoj je Hajduk ispred Dinama, u ovoj utrci vodi zagrebačka momčad. Dugo je Kovačević razmišljao o tome kako neće napustiti Varaždin, no kad je do toga došlo, otišao je u Belupo i zahvalno odbio basnoslovnu ponudu iz Saudijske Arabije. Ali brzo je stiglo vrijeme da napusti i Koprivnicu. O njegovoj karizmi, koja zrači pozitivnošću, kao i o trenerskom talentu, ne treba trošiti previše riječi, a stiglo je vrijeme da isključivo svojom zaslugom stavi paraf na neki unosniji ugovor na mjestu na kojem će se za njega mnogo više čuti, a tko zna, možda je ovo početak nečeg još većeg. No ne treba mu na leđa stavljati dodatni teret, koji u ovoj situaciji sigurno ima, što na planu završnice sezone što zbog nastavka karijere.

Kako doznajemo, trenutačni zastupnici trenera "farmaceuta" bili su na razgovoru s predstavnicima Hajduka i dobili ponudu za preuzimanje klupe, ali kako im se ugovor približava kraju, izgledno je da će se "bili" morati javiti izravno na Kovačevićevu adresu da bi uopće mogli parirati ponudi s Maksimira. Jer izgledno je da Gattuso neće voditi Hajduk iduće sezone. Podsjetimo, ozbiljna je situacija bila nakon što je Hajduk ispao iz Europe, tadašnji sportski direktor Nikola Kalinić napustio je klub, a upravo je on doveo Talijana. Tad je Rino nekoliko puta govorio o tome kako nije razgovarao s predsjednikom Bilićem, bilo je "u zraku" hoće li uopće nastaviti karijeru u Hajduku, ali i dalje je na čelu "bilih". Ipak, prema svemu onome što govori, osvoji li titulu ili ne, izgledno je da je ovo prva i posljednja Gattusova sezona u Hajduku.

Na Maksimiru je jasno da je Perković samo privremeno rješenje, a možda je stiglo vrijeme za poprilično osvježenje svlačionice, možemo reći i svojevrsna "kroatizacija". Navijači s tim sigurno neće imati problema, ali bez obzira na pomlađivanje i što god, ulazak u Europu i dvostruka kruna najmanje je što očekuju...