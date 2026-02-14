Kovačević: Kad Mišić zabije gol, ja ću njega častiti, ne mora on... Riera: Slabiji smo nego jesenas

Dinamo je upisao još jednu laganu domaću pobjedu, u Maksimiru je "pala" Istra 4-0. Zagrepčani su se razigrali, konačnu uhvatili pravu formu, pa od prve do zadnje minute lomili nedoraslog suparnika. Dinamo je sad pobjegao Hajduku na ove sezone rekordnih osam bodova prednosti, ali Splićani sutra igraju svoj dvoboj 22. kola u Osijeku.

- Jako sam zadovoljan, možda smo do poluvremena mogli zabiti i drugi gol, ali nije bilo nikakve panike. Znao sam da ćemo ga zabiti, sve je bilo lakše nakon tog drugog gola. Već drugu utakmicu u nizu nismo suparniku dopustili udarac po golu, a sad je bilo bolja i faza napada. Puno prilika, šuteva..., samo realizacija mora biti bolja - rekao je Kovačević, pa dodao:

- Zamjena Domingueza? Osjetili smo kod njega opasnost od drugog žutog kartona, a Galešić igra sjajno cijelo vrijeme, nismo htjeli ništa riskirati. Dobro igramo na Maksimiru u ovom dijelu sezone, evo zabili smo 10 golova u ove tri domaće utakmice 2026. godine. Imamo dobre, kvalitetne napadače, vjerujem da će prororaditi i u četvrtak.

Mounsef Bakrar danas nije dobio ni minute, taktička odluka ili?

- Dali smo danas priliku Vareli, teško je mijenjati napadače kad nekoga kao Belju ide ovako. Zagrlio sam ga, nije ozlijeđen. Igrat će protiv Genka, vjerujem da će zabiti već njima.

Mišić je svakom utakmicom sve bliže golu...

- U zadnje vrijeme dobro pogađa iz daljine na treninzima, ohrabrujemo ga, vjerujem da će doći i taj gol. I kad zabije taj gol, ne treba on, ja ću njega častiti. Samo neka nastavi s ovakvim igrama, svi ćemo biti sretni - završio je Kovačević.

SuperSport HNL, 22. kolo, GNK Dinamo - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Oriol Riera je doživio najveći poraz na klupi Istre.

- Ovo boli, bili smo dobri do njihovog drugog gola. Borili smo se 60 minuta, ali na kraju su oni bili puno bolji. Zimski prijelazni rok nas je oslabio, odkasci Koskija i Lawala su za nas veliki hendikep. Moramo biti sretni da smo njima nešto zaradili, ali smo ipak puno slabiji nego u prvom dijelu sezone. Moramo se konsolidirati, biti bolji, natjecati se bolje - rekao je Riera, pa dodao:

- Doveli smo neke nove igrače, njima treba više vremena. Moraju shvatiti naš način igre, puno je tu sitnih detalja. Danas smo protiv Dinama igrali s dva 18-godišnjaka, a to nije jednostavno. Moramo razmišljati o budućnosti, ali svima je jasno da moramo biti bolji u duelima, raznim nogometnim detaljima, a još smo prva dva gola primili iz naših pogrešaka...

Stvara li vam borba za Europu preveliki pritisak?

- Rekao sam prije da imamo odgovornost boriti se, nedavno smo bili na trećoj poziciji, ponosni smo na to. Europa? To nije naš cilj, ako dođemo do nje - super, ali nije nam to prioritet. Mladi smo, igramo s puno mladih igrača, to je proces. I to će vas nekad kazniti, kao možda nas danas. Idemo dan po dan, pokušavamo napraviti nešto s novim igračima - završio je Riera.